La llegada del fenómeno de El Niño a finales de 2026 e inicios de 2027 podría presionar al alza las tarifas de energía en Colombia, especialmente en las regiones cuyos comercializadores tienen mayor exposición a los precios de bolsa.

Sigue a PULZO en Discover

La Orinoquía y el Caribe aparecen como las zonas más vulnerables ante esta situación.

La exposición a bolsa corresponde a la parte de la demanda que un comercializador no tiene cubierta mediante contratos de largo plazo y que debe atender con energía comprada al precio del mercado.

Cuando aumenta el uso de las plantas térmicas, cuyos costos de generación son más altos, el precio de bolsa puede subir y trasladarse a los usuarios.

Lee También

En Vichada, Vaupés y Guainía, Electrovichada y Gensa registran exposiciones de 100 % y 95,2 %, respectivamente.

En el Caribe, Air-e tiene una exposición de 49,4 % y atiende una de las mayores demandas del país. Sin embargo, cinco departamentos de la región son atendidos por Afinia, cuya exposición es de apenas 9,2 %.

En contraste, Valle del Cauca, Tolima, Chocó y Risaralda tendrían menor impacto por la baja exposición de sus comercializadores.

Además, la falta de nuevos proyectos de generación y el déficit de energía firme podrían aumentar la dependencia del mercado de bolsa durante los próximos años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.