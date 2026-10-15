Por: Noticiero 90 minutos

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Quienes planean movilizarse por Cali este viernes 16 de octubre deben prestar especial atención al número final de la placa de su vehículo, ya que la medida de pico y placa estará vigente para carros particulares, con el objetivo de regular el flujo de tráfico en la ciudad. Según la rotación establecida para el segundo semestre de 2026, este viernes la restricción aplica para quienes tengan placas terminadas en 7 y 8, según informó la Secretaría de Movilidad de Cali a través de sus canales oficiales. Esta norma busca disminuir la congestión vehicular y facilitar el desplazamiento durante las horas de mayor afluencia en la capital vallecaucana.

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La nueva rotación, que empezó a regir a partir del 1 de julio de 2026, establece una etapa pedagógica entre el 1 y el 3 del mismo mes, en la que las autoridades se dedicaron a informar y orientar a los conductores sobre la medida. A partir del 6 de julio, quienes incumplan el pico y placa serán sancionados con comparendos, tal como advirtió la Secretaría de Movilidad en comunicado público. Por ello, es fundamental que los ciudadanos se informen y adapten sus rutinas para evitar sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo.

Este viernes, la restricción estará vigente en jornada continua, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Durante este periodo, los vehículos particulares con placas finalizadas en 7 y 8 deberán abstenerse de circular por las principales vías de Cali. La recomendación para los conductores es planear sus desplazamientos con anticipación, considerando otras alternativas de movilidad, especialmente si deben asistir a reuniones, citas o compromisos laborales. El incumplimiento puede resultar en una sanción que equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y la inmovilización del carro, de acuerdo con la información oficial suministrada.

La rotación del pico y placa depende del día de la semana: lunes es para placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6; y viernes, 7 y 8. Esta medida rige únicamente de lunes a viernes, dejando libres los fines de semana y días festivos. Informarse y respetar esta normativa es esencial para todos los conductores residentes y visitantes de Cali, a fin de evitar contratiempos y sanciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario y a quiénes aplica el pico y placa este viernes en Cali?

El pico y placa de este viernes en Cali estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, en una jornada continua. La restricción está dirigida a vehículos particulares cuyas placas terminan en 7 y 8, según la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿De cuánto es la sanción por infringir el pico y placa en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, conducir un vehículo en horario restringido por pico y placa puede ocasionar una sanción económica igual a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y, además, la posible inmovilización del carro por parte de las autoridades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.