Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, empresa de servicios públicos de Cali, notificó a la ciudadanía sobre una serie de trabajos de reparación y mantenimiento programados para este lunes en diferentes redes de acueducto. Esto significa que varios sectores de la ciudad experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable, de acuerdo con información divulgada por Noticiero 90 Minutos. La Gerencia de Acueducto de Emcali adelantará distintas maniobras técnicas para reponer válvulas y optimizar las redes de distribución, acciones que buscan mejorar la calidad y eficiencia del servicio a mediano y largo plazo.

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Sin embargo, dichos trabajos de reposición y optimización tendrán como consecuencia la suspensión temporal del suministro, afectando principalmente al barrio Alfonso Barberena. Según la empresa, la interrupción del servicio impactará desde la calle 33 C hasta la calle 33 E, entre la carrera 24 B y la carrera 27. Específicamente, el corte de agua está programado para comenzar a las 8:00 a.m. y finalizar a las 9:00 p.m., lo que implica casi trece horas de suspensión continua.

Ante las afectaciones esperadas, Emcali recalcó que dispondrá de un carrotanque para suministrar agua en la zona impactada. Esta medida busca mitigar las molestias de los habitantes y garantizar que puedan acceder a agua potable durante las horas en que la red estará fuera de servicio.

Además de Alfonso Barberena, otros barrios que afrontarán cortes en el suministro este lunes son El Troncal y San Antonio, según reportó Noticiero 90 Minutos. En El Troncal, la interrupción afectará la calle 33 A # 8 A 86. En San Antonio, el corte tendrá lugar en la carrera 4 # 1 - 75.

Estas jornadas de mantenimiento y mejora hacen parte del compromiso de Emcali por modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura de acueducto de Cali, aunque esto supone inconvenientes momentáneos para los residentes de las zonas involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali este lunes?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios afectados por los trabajos de reparación y optimización de Emcali serán Alfonso Barberena, El Troncal y San Antonio. Las zonas específicas dentro de estos barrios han sido detalladas por la empresa, incluyendo calles y carreras, y la suspensión del servicio está programada entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m. en Alfonso Barberena.

¿Qué es un carrotanque y cómo ayuda durante cortes de agua en Cali?

Un carrotanque es un vehículo especializado en el transporte de grandes volúmenes de agua potable. En el contexto de los cortes previstos por Emcali, este recurso se utilizará para proveer agua a los habitantes de las zonas afectadas, garantizando que cuenten con suministro mientras duran las labores técnicas en las redes de acueducto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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