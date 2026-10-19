Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa una herramienta fundamental en la vida cotidiana de las personas, pues permite anticipar la evolución de la atmósfera y estar preparados ante posibles cambios. Lejos de basarse en suposiciones, el pronóstico es el resultado de un proceso exhaustivo, respaldado por tecnología avanzada y cálculos matemáticos de alta precisión, que buscan entender el complejo comportamiento del sistema climático terrestre. De acuerdo con la información publicada en 90minutos.co, el monitoreo del estado del tiempo inicia con la observación y recopilación global de datos climáticos. A lo largo y ancho del planeta, millones de mediciones de variables como temperatura, presión, humedad y viento se efectúan al mismo tiempo para obtener un panorama lo más completo posible sobre la situación atmosférica.

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La recolección de estos datos se lleva a cabo mediante una infraestructura moderna y coordinada. Estaciones meteorológicas instaladas en tierra, boyas ubicadas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que ascienden a la estratosfera contribuyen en la captura de información precisa sobre el entorno. Complementariamente, los satélites meteorológicos orbitan alrededor de la Tierra y ofrecen imágenes continuas y en tiempo real de la formación y movimiento de sistemas nubosos. Por su parte, el uso de radares en superficie permite seguir de cerca la evolución de las lluvias.

Una vez que toda esta información ha sido acopiada, es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de última tecnología. Allí, según detalla 90minutos.co, la información es procesada por modelos numéricos de predicción, programas informáticos que integran leyes fundamentales de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una malla tridimensional, lo que permite calcular con alta precisión cómo se desplazarán y cómo interactuarán las masas de aire en el futuro inmediato, simulando los posibles escenarios minuto a minuto.

Ya enfocados en la situación de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) emitió un reporte específico para este lunes, anticipando períodos de lloviznas y lluvias ligeras, intercalados con momentos secos durante la mañana y primeras horas de la tarde. Para el final de la tarde y en la noche, la CVC prevé una notable activación convectiva, fenómeno que incrementa la probabilidad de lluvias de intensidad entre ligera y moderada, especialmente en diversos sectores urbanos y periurbanos de la ciudad. Asimismo, la autoridad ambiental señaló que la inestabilidad responde al transporte de humedad desde el Pacífico y la divergencia en los niveles altos de la atmósfera, lo que mantiene un potencial significativo de lluvias durante el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se recopilan y procesan los datos para un pronóstico del clima?

La recolección de datos para realizar un pronóstico del clima se realiza mediante una red internacional de estaciones meteorológicas, boyas marítimas, globos sonda, aviones y satélites que captan variables como temperatura, presión, humedad y viento. Estos datos se envían a centros equipados con supercomputadoras que procesan la información mediante modelos numéricos basados en leyes físicas y termodinámicas para simular la evolución de la atmósfera.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali según la CVC hoy lunes?

Según la CVC, para este lunes se esperan lluvias ligeras y lloviznas en Cali, alternadas con periodos secos en la mañana y temprano en la tarde; hacia la tarde y la noche, se prevé un aumento de la actividad convectiva, lo que podría generar precipitaciones de leves a moderadas en diferentes sectores urbanos y periurbanos de la ciudad, motivadas por el transporte de humedad desde el Pacífico y condiciones atmosféricas inestables.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.