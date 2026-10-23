Cómo elegir un router para ver en 4K y conectar varios celulares

Tener un plan rápido no garantiza que el televisor deje de congelarse. El problema aparece cuando la señal llega débil al salón o varios celulares comparten la misma banda.

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En Colombia, la velocidad media contratada de internet fijo alcanzó 467,8 Mbps de bajada y 312 Mbps de subida, mientras la fibra representa el 55,2% de los accesos fijos.

Así, el Wi-Fi puede convertirse en el cuello de botella. Si durante un partido el televisor reproduce 4K y alguien consulta desde el celular una promoción en https://1xbet.es/es/bonuses/welcome-bonus, estadísticas o mercados en vivo, ambas pantallas comparten la misma red, aunque consuman cantidades de datos distintas.

Cuánto ancho de banda necesita realmente el 4K

Netflix recomienda al menos 15 Mbps para UHD 4K, YouTube alrededor de 20 Mbps, mientras Disney+ y Apple sitúan su referencia en 25 Mbps.

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Reservar entre 25 y 40 Mbps por televisor 4K deja margen para variaciones del stream y otros dispositivos. Dos pantallas pueden necesitar unos 50 a 80 Mbps.

Los miles de Mbps impresos en la caja del router no equivalen al consumo de una película. Suelen sumar capacidades teóricas de varias bandas.

Antes de comprar otro equipo, mide por Ethernet junto al módem y luego por Wi-Fi desde el salón. Si el cable entrega 400 Mbps y junto al sofá apenas llegan 30 Mbps, un plan más rápido no resolverá por sí solo el problema.

Wi-Fi 6 suele ser suficiente para una vivienda

Para una vivienda con un televisor 4K, varios celulares y una conexión de 300 a 900 Mbps, Wi-Fi 6 suele ser suficiente. Incorpora OFDMA y MU-MIMO para gestionar varios dispositivos y repartir mejor la capacidad.

Wi-Fi 6 utiliza 2,4 y 5 GHz. Wi-Fi 6E añade 6 GHz, y Wi-Fi 7 trabaja también con esa banda e incorpora Multi-Link Operation o MLO, que permite a equipos compatibles utilizar más de un enlace.

No todos necesitan Wi-Fi 7. Un celular antiguo no accede a 6 GHz solo porque el router lo tenga; ambos dispositivos deben ser compatibles.

Un router o un sistema mesh depende del espacio

En un apartamento de una planta, un router bien colocado cerca del centro suele bastar. En una vivienda de dos plantas o con muros de concreto, un sistema mesh de dos nodos puede repartir mejor la cobertura.

También ayuda colocar el equipo en alto y fuera de muebles cerrados. Para el televisor, Ethernet sigue siendo la conexión más estable.

Un puerto LAN de 1 Gbps sobra para un stream 4K. Uno de 2,5 Gbps cobra más sentido si la conexión supera 1 Gbps o se hacen transferencias rápidas dentro de la red.

El partido en 4K y las apuestas no cargan igual la red

Durante un partido, el video suele ser la carga pesada. Un stream 4K puede consumir 15 a 25 Mbps o más, según la plataforma. Una página de cuotas, estadísticas o apuestas live mueve mucho menos volumen, pero depende más de una conexión rápida y estable.

Si el router pierde paquetes, el televisor puede bajar de resolución o detenerse, mientras el celular puede mostrar una actualización con retraso.

Con QoS o prioridad por dispositivo, el televisor puede quedar por delante de descargas grandes. El celular con estadísticas o mercados live puede permanecer en 5 GHz sin reservarle decenas de Mbps. Una app de apuestas consume mucho menos que el video.

Factores técnicos para comparar routers

Mide por cable y por Wi-Fi donde ves televisión. Cuenta cuántas pantallas 4K funcionan a la vez. Elige Wi-Fi 6 para conexiones de 300 a 900 Mbps si la cobertura es buena. Valora 6E o Wi-Fi 7 si necesitas 6 GHz, tienes equipos compatibles o una conexión superior a 1 Gbps. Usa Ethernet para el televisor cuando sea posible.

La velocidad contratada importa, pero con fibra rápida el router y su ubicación pueden ser más decisivos que otro aumento de Mbps. Para ver 4K, usar varios celulares y mantener una segunda pantalla activa durante un partido, la estabilidad de la red vale más que la cifra más grande de la caja.

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