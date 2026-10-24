De la misma manera en la que un bebé con bigote se hizo célebre en redes sociales, hay un insólito error que se ha convertido en parte de una de las innovaciones tecnológicas en 2026.

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El reciente lanzamiento del iPhone Duo, dispositivo móvil que Apple presentó y les permite a las personas que los doblen, es uno de los grandes impactos entre los expertos de tecnología.

Sin embargo, uno de ellos en Colombia apuntó a quienes han divulgado publicaciones en las que exponen lo que reportan como fallas, pero que es una equivocación que parece más que increíble.

José Carlos García, periodista de El Tiempo con experiencia en este tipo de artículos, compartió un mensaje en el que dejó en evidencia la situación que se ha viralizado cada vez más.

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“Tantos videos de gente doblando, rompiendo, dañando iPhones Duo me revuelve todo… Lo doblan al revés y dicen ‘no aguanta’… ¡Pues obvio! No está hecho para doblarse al contrario, es lógico que se dañe”, escribió desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter).

De hecho, hubo quienes le contestaron que es muy probable que detrás de ese tipo de actos con un producto de Apple que ya se vende en Colombia hay otro tipo de intereses comerciales de quienes buscan demeritarlo.

Asimismo, hubo quien consideró algo sin sentido llevar a cabo ese tipo de error como una especie de prueba de calidad del mencionados iPhone Duo, que se estrenó en 2026.

El arribo de este ‘smartphone’ a la oferta comercial colombiana sucedió simultáneamente junto con diversos mercados internacionales, precisamente, este viernes 23 de octubre en tiendas físicas.

Desde el pasado 16 de octubre empezó la preventa del teléfono inteligente que se ha robado las miradas de propios y extraños por su diseño marcado por el mencionado doblez.

Hay tiendas en Colombia que venden este iPhone Duo, lo que permite que los usuarios tengan la posibilidad de conocerlo cada vez más a detalle para salir de las dudas correspondientes.

¿Cómo es el iPhone Duo de Apple?

Apple avanza en el desarrollo de prototipos plegables orientados a renovar su portafolio móvil y competir de manera directa frente a los fabricantes asiáticos en el mercado de teléfonos prémium.

Los documentos preliminares de ingeniería describen un teléfono inteligente configurado con dos paneles independientes unidos mediante una bisagra mecánica central que reduce drásticamente el desgaste del material orgánico.

Este concepto prescinde de un único display flexible continuo, priorizando dos pantallas de alta resolución que operan de forma coordinada para desplegar una superficie de trabajo mucho más amplia.

Los registros de propiedad industrial concedidos a la compañía estadounidense certifican patentes enfocadas en sensores magnéticos capaces de coordinar la interfaz de software cuando el dispositivo permanece abierto totalmente.

El diseño interior de iPhone Duo incorpora procesadores de la serie Apple Silicon diseñados con nodos avanzados de última generación, asegurando eficiencia energética prolongada y procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo.

Asimismo, los ingenieros evalúan componentes externos en titanio aeroespacial y cristal reforzado químicamente para garantizar durabilidad estructural frente a caídas y fricciones accidentales en el uso diario.

El sistema operativo integrará funciones especializadas para la multitarea, permitiendo ejecutar dos aplicaciones completas de manera simultánea en cada panel sin experimentar retrasos gráficos ni bloqueos de memoria.

La arquitectura de cámaras combinará sensores fotográficos de ultra alta resolución integrados en el chasis exterior, permitiendo capturar fotografías y videos espaciales compatibles con el ecosistema de computación inmersiva.

Analistas de la cadena de suministro internacional destacan que el lanzamiento comercial dependerá de la optimización del pliegue mecánico y de la autonomía que alcancen los módulos de batería.

La marca tecnológica mantiene estricta reserva sobre las especificaciones definitivas mientras continúa probando componentes en los laboratorios de ensamblaje en territorio asiático antes de su aprobación industrial.

El interés de los consumidores impulsa la expectativa sobre este formato, considerado una evolución decisiva para dinamizar las ventas globales de telefonía móvil durante los próximos ciclos fiscales.

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