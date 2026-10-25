A partir de esta semana, miles de usuarios alrededor del mundo recibieron su iPhone Duo, un celular plegable que llama la atención debido a ser el primero en la historia de la marca Apple.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Malas noticias para quienes iban por iPhone: modelo anterior subió de precio, tras lanzamiento del 18)

Este es un dispositivo que ha despertado mucha curiosidad porque tiene una pantalla más grande, dos cámaras, una gran animación al abrirlo, permite usar dos aplicaciones al tiempo y más, pero así mismo es mucho más costoso que el 18, por ejemplo, que se presentó de forma simultánea.

De hecho, en Colombia este equipo se consigue desde los casi 10’000.000 de pesos, por lo que los usuarios creían que además del celular se iban a encontrar con varios accesorios, pero como viene siendo costumbre en Apple, eso no será así.

Lee También

Con qué viene el iPhone Duo

Al ver varios ‘unboxing’ en las redes sociales, quedó en evidencia que al momento de abrir la caja los usuarios se encuentran con el equipo y detrás viene el cable de carga tipo C y el manual del usuario.

Es decir, para este equipo, tal como ha venido pasando con el resto de celulares, no viene el conector de la pared ni audífonos, puesto que estos son accesorios que se venden por separado.

Así viene el iPhone Duo:

iPhone Duo Unboxing 😍 https://t.co/qjb8UWci5x — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) October 21, 2026

Cuáles son las características del iPhone Duo

Este celular cerrado ofrece una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas; abierto revela un panel interior de 7,6 pulgadas con acabado nano-textura que minimiza el pliegue y los reflejos. Ambas pantallas cuentan con ProMotion de hasta 120 Hz y brillo pico de 3.000 nits.

El corazón del dispositivo es el chip A20 Pro fabricado en proceso de 2 nm, con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia), GPU de siete núcleos y un doble Neural Engine de 16 núcleos. Se combina con 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB. Una cámara de vapor avanzada ayuda a mantener el rendimiento en tareas exigentes y con Apple Intelligence.

En fotografía, el sistema Dual Fusion trasero integra una cámara principal Fusion de 48 MP (f/1.6, estabilización óptica sensor-shift) que también genera un teleobjetivo de calidad óptica 2x, más una ultra gran angular de 48 MP (f/2.2, 120°). Graba vídeo 4K Dolby Vision hasta 120 fps. Al frente hay una cámara Center Stage de 12 MP en la pantalla exterior y una cámara bajo pantalla en el panel interior para FaceTime.

(Ver también: Apple lanzó su primer celular plegable: es más grande y su precio no pasó desapercibido)

La batería dual de unos 4.883 mAh promete hasta 24 horas de uso mixto, 31 horas de vídeo en la pantalla interior y 44 en la exterior. Incluye carga MagSafe, Qi2, USB-C, resistencia IP68 y Touch ID en el botón lateral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.