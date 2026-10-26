Hay algo que el televisor más moderno no logra resolver por sí solo: el sonido. Los fabricantes de ‘smart TVs’ reducen cada vez más el grosor de los equipos, y eso deja menos espacio físico para los parlantes internos. El resultado es un audio plano, sin graves y con diálogos que a veces se pierden entre el ruido del ambiente.

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El problema se nota más en salas grandes o en apartamentos con techos altos, donde el sonido de un parlante pequeño simplemente no alcanza a llenar el espacio. Ver una película de acción o escuchar música con ese audio se convierte en una experiencia incompleta, por más que se suba el volumen al máximo.

Una barra de sonido es la solución más práctica para este problema: se instala fácil, no ocupa mucho espacio y puede transformar por completo la experiencia auditiva de cualquier habitación. En Amazon hay una opción que ha llamado mi atención por encima de las demás: la barra de sonido Assistrust, actualmente la más vendida en esa tienda, con un precio de 185.056 pesos; el valor corresponde al 26 de octubre y puede cambiar.

Barra de sonido Assistrust 2 en 1

La barra de sonido Assistrust es un equipo de audio con diseño desmontable que se puede usar como una sola pieza o separada en dos unidades independientes. Está pensada para quienes quieren mejorar el sonido de su televisor, computador o cualquier fuente de audio sin complicarse con una instalación compleja. Su atractivo principal es la versatilidad: se adapta a distintos espacios y necesidades sin necesidad de conocimientos técnicos.

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Lo que más destaca:

Potencia de 80 W: cuatro controladores de alto rendimiento producen un sonido con detalles ricos, desde susurros hasta graves profundos, con peso real en la música y en los efectos de sonido de los videojuegos.

Cuatro posiciones de instalación: se puede colocar en horizontal para audio sin distorsión, en vertical para llenar la habitación, sobre una mesa para mayor claridad o montada en la pared para una experiencia de sonido de 360°.

Tres modos de ecualizador: película, música y noticias. Cada modo ajusta el audio para que los diálogos, las melodías o los efectos suenen con la mejor calidad posible según lo que se esté reproduciendo.

Aumento automático de volumen: eleva los sonidos débiles de forma automática, lo que evita tener que estar subiendo y bajando el control remoto durante una película o una serie.

Conectividad completa: Bluetooth 5.0, ARC, óptico (OPT) y AUX. En modo ARC, el control remoto del televisor maneja directamente la barra, sin necesidad de un control adicional.

Razones para comprarla: es la barra de sonido más vendida en Amazon, tiene diseño 2 en 1 que permite ubicarla de múltiples formas, incluye todos los tipos de conexión habituales y viene con garantía de 18 meses más soporte técnico en línea las 24 horas.

A tener en cuenta: la barra Assistrust es una marca que no tiene el reconocimiento de nombres como Sony o Samsung, así que quienes prefieren marcas establecidas con amplia presencia en el mercado colombiano pueden sentirse más seguros con esas alternativas.

La barra de sonido Assistrust 2 en 1 cuesta 185.056 pesos en Amazon y llega con una política de reemplazo sin complicaciones de 60 días.

¿Cómo se conecta una barra de sonido al televisor?

Las barras de sonido modernas ofrecen varias opciones de conexión. La más recomendada es el ARC (Audio Return Channel), que usa un solo cable HDMI y permite controlar el volumen de la barra con el control remoto del televisor. También se puede conectar por cable óptico (OPT), por entrada auxiliar (AUX) o de forma inalámbrica por Bluetooth. La mejor opción depende de los puertos disponibles en el televisor que tenga en casa.

¿Vale la pena comprar una barra de sonido para un televisor de gama media?

Sí, y quizás más que para uno de gama alta. Los televisores de precio medio suelen tener parlantes internos con menos potencia y espacio físico, lo que limita mucho la calidad del audio. Una barra de sonido como la Assistrust, con 80 W y múltiples modos de ecualizador, puede elevar de forma notoria la experiencia de ver películas, series o videojuegos sin necesidad de invertir en un sistema de sonido envolvente completo.

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