Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Cristian Camilo Guzmán Mesa, de 27 años, fue hallado sin vida el lunes 26 de octubre después de haber caído accidentalmente al río Saldaña, en el departamento del Tolima. Según relataron sus familiares, el incidente tuvo lugar hacia la 1:00 de la tarde del domingo 25 de octubre. Desde ese momento, allegados y pescadores locales comenzaron una intensa búsqueda, preocupados debido a que la corriente del río se había incrementado como consecuencia de las lluvias recientes. Esta situación dificultaba las labores de rastreo y elevaba el riesgo para quienes colaboraban en el operativo.

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Los familiares de Guzmán Mesa solicitaron ayuda en la revisión de las orillas y otros puntos donde la fuerza del agua podría haber arrastrado al joven. El desaparecido estaba en el sector de la vereda San Agustín cuando ocurrió el accidente, lo que generó una movilización inmediata de la comunidad y diversos organismos de socorro. A medida que transcurrían las horas sin noticias de su ubicación, la angustia entre sus seres queridos aumentaba notablemente.

Finalmente, pescadores de la zona encontraron el cuerpo, aunque la búsqueda fue apoyada también por miembros de la Defensa Civil de Guamo, El Espinal y Melgar, quienes participaron activamente en las tareas de rescate. El operativo no solo se concentró en el sector inicial, sino que también se extendió a zonas de influencia del río, incluyendo los municipios de Saldaña, Guamo, Purificación y Suárez. La colaboración entre la comunidad y los organismos de socorro fue fundamental para cubrir el extenso recorrido del afluente y para intentar localizar oportunamente a Guzmán Mesa.

El caso de Cristian Camilo pone en evidencia los peligros que representan las crecientes inesperadas de los ríos en esta región del país, especialmente durante temporadas de lluvia, y la importancia del trabajo coordinado entre habitantes, familiares y entidades de emergencia ante este tipo de accidentes. De acuerdo con la información proporcionada por los familiares y los equipos de rescate, la respuesta rápida y el apoyo entre los distintos actores fueron claves para el desarrollo de la búsqueda, aunque lamentablemente el desenlace fue fatal.

¿Cómo ocurrió el accidente de Cristian Camilo Guzmán Mesa en el Tolima?

El accidente se presentó la tarde del domingo 25 de octubre, cuando Cristian Camilo Guzmán Mesa cayó accidentalmente al río Saldaña, en la vereda San Agustín, y fue reportado como desaparecido. La corriente del río, aumentada debido a las lluvias, complicó las labores de búsqueda, que iniciaron de inmediato tanto por familiares como por pescadores locales. Así lo informaron los allegados y organismos de socorro citados en el informe.

¿Qué municipios participaron en la búsqueda en el río Saldaña?

La búsqueda del joven Cristian Camilo Guzmán Mesa abarcó los municipios de Saldaña, Guamo, Purificación y Suárez, según señaló la información recogida por los familiares y los grupos de rescate. Esta ampliación del área de rastreo se debió al trayecto del río y la preocupación de que la corriente pudiera haber trasladado el cuerpo aguas abajo de donde ocurrió el accidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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