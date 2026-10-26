Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades locales se encuentran adelantando investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Marín Garzón, de 23 años, quien fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en la vereda El Olimpo, en zona rural de Palocabildo, Tolima. De acuerdo con la información inicial conocida, el fallecimiento de Jaime se produjo dentro de su propio hogar. Hasta el momento, no han sido determinadas las causas exactas de su muerte, por lo que el caso fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectivo análisis.

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Según información registrada, al conocerse el fatídico suceso, la Policía acudió al lugar y reportó el hecho ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad que asumió la conducción de los procedimientos urgentes. El CTI es el organismo encargado de adelantar labores como la inspección técnica a cadáver y el levantamiento del cuerpo, pasos esenciales en el proceso de investigación y esclarecimiento de los hechos. Estas diligencias iniciales son fundamentales para recolectar elementos materiales probatorios y ayudar a determinar las circunstancias específicas en las que ocurrió la muerte de Jaime Marín Garzón.

Mientras las autoridades adelantaban los procedimientos técnicos y reuniones de investigación, la comunidad y los familiares de Jaime sentían profundamente la pérdida. El fallecimiento ha generado dolor entre sus allegados, quienes ahora se enfrentan al duelo y esperan respuestas que les permitan comprender lo sucedido. La investigación oficial deberá reconstruir los últimos momentos del joven y establecer, con rigor, si se trató de un suceso accidental, un hecho violento o alguna otra circunstancia.

La situación se desarrolla en un contexto de incertidumbre y expectativa, donde tanto los organismos de justicia como los familiares buscan encontrar claridad sobre lo que realmente ocurrió en la vivienda ubicada en la vereda El Olimpo. Mientras las pesquisas avanzan, todos los detalles relacionados con la muerte de Jaime Marín Garzón permanecen bajo la estricta reserva de las autoridades a cargo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos sigue el CTI de la Fiscalía al investigar una muerte en Colombia?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asume las labores urgentes tras reportarse una muerte. Entre sus principales responsabilidades están la inspección técnica del cadáver y el procedimiento de levantamiento, que son esenciales para recolectar pistas y evidencia que permitan establecer las circunstancias precisas del fallecimiento.

¿Cuál es la situación actual de la investigación sobre la muerte de Jaime Marín Garzón en Palocabildo, Tolima?

Actualmente, el caso permanece bajo investigación por parte del CTI de la Fiscalía y las autoridades judiciales. Siguen en curso las diligencias para determinar las causas y circunstancias de la muerte, y por ahora no se ha difundido información sobre hipótesis o resultados concretos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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