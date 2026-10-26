Hollman Morris, exgerente de RTVC, tendrá que responder ante la justicia por unos hechos denunciados en 2019 por la escritora y columnista de El Tiempo María Antonia García. Según informó el diario, la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por un delito relacionado con un supuesto hecho ocurrido en España en diciembre de 2011.

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La audiencia de imputación quedó programada para el próximo 17 de noviembre. La Fiscalía sostiene que el caso corresponde a un supuesto acto cometido sin consentimiento de García y que será analizado bajo un enfoque de género.

La investigación se remonta a los hechos que la columnista denunció años atrás. La decisión de llevar el caso ante un juez representa un nuevo capítulo en un proceso que, según García, ha avanzado después de varios años desde que acudió a las autoridades.

A través de su cuenta de X, García se refirió a la decisión de la Fiscalía y manifestó su confianza en el proceso judicial. “Subrayo mi confianza en las instituciones judiciales y en que se tomarán las decisiones pertinentes conforme a la ley. Por respeto a mi privacidad y al desarrollo del proceso, no daré declaraciones adicionales ni concederé entrevistas. Cualquier solicitud de información adicional deberá dirigirse exclusivamente a mi apoderada, María Camila Correa, quien será el canal autorizado para atender las comunicaciones relacionadas con este asunto”, escribió.

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Los hechos investigados habrían ocurrido en diciembre de 2011, cuando Morris y García se encontraban en España. La Fiscalía considera que existen elementos para llevar el caso a una audiencia de imputación y exponer allí su hipótesis ante la justicia.

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