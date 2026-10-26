Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Municipios como Falan, Venadillo, Ibagué, Ortega, Purificación y Dolores se encuentran en el foco de la atención sanitaria del Tolima ante el crecimiento sostenido de casos confirmados de dengue en el departamento. De acuerdo con cifras oficiales, Tolima acumula 3.149 casos confirmados, lo que ha motivado a la Gobernación a brindar acompañamiento reforzado en aquellos municipios que presentan los mayores reportes de la enfermedad para fortalecer las campañas de prevención y las estrategias de control. Además, El Líbano ha sido incluido en la lista de municipios en estado de alerta, con la implementación de acciones precisas para intentar contener la propagación del virus.

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Un análisis preliminar de las autoridades sanitarias muestra una preocupante tendencia: los hombres representan el 53 % de los contagios, mientras que, si bien la mayoría de casos no corresponde a mujeres, la Secretaría de Salud se encuentra investigando la muerte de una mujer de 46 años relacionada con el dengue, situación que subraya la gravedad y alcance de esta enfermedad en la región.

La situación despierta mayor inquietud por el alto impacto sobre la población infantil. Los informes indican que el 12,9 % de los casos confirmados pertenece a menores de cinco años, un grupo que requiere medidas de protección y monitoreo constantes para reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas al dengue. Por ello, la Secretaría de Salud ha intensificado sus esfuerzos preventivos en otros municipios como Mariquita, Honda, Falan, Venadillo, Fresno y Chaparral, donde las tareas se centran en la eliminación del mosquito responsable de transmitir la enfermedad.

Las autoridades insisten en la importancia de eliminar recipientes con agua estancada, lavar y tapar los depósitos de almacenamiento y acudir oportunamente a los servicios de salud si aparecen síntomas como fiebre alta, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos o malestar general, para evitar complicaciones y posibles desenlaces fatales. Todo este panorama, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades sanitarias y la Gobernación del Tolima, muestra que el dengue es actualmente una de las principales preocupaciones de salud pública en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Tolima con mayor número de casos de dengue?

Según cifras de las autoridades sanitarias y la Gobernación del Tolima, los municipios con más casos de dengue reportados son Falan, Venadillo, Ibagué, Ortega, Purificación, Dolores y El Líbano. En estos lugares se concentran las acciones de seguimiento, prevención y control para enfrentar el crecimiento de la enfermedad.

¿Por qué la población infantil del Tolima enfrenta un riesgo especial por el dengue?

Los datos oficiales indican que el 12,9 % de los casos confirmados de dengue corresponde a menores de cinco años. Esta situación pone a la infancia en una posición vulnerable, pues los niños pequeños pueden desarrollar complicaciones más severas, lo que obliga a las autoridades de salud a realizar intervenciones específicas en este grupo poblacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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