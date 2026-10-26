Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Decenas de personas en condición de calle fueron trasladadas a una fundación durante una jornada de intervención desarrollada este lunes 26 de octubre en los alrededores de la plaza de la calle 21, en Ibagué. Esta actividad, que incluyó la recolección de residuos sólidos, el retiro de cambuches y una serie de acciones de recuperación del espacio público, hizo parte de la denominada operación Ocobos de la Patria. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, participaron varias dependencias de la Alcaldía, la Policía Metropolitana, la Personería de Ibagué, la empresa de aseo Interaseo y otras entidades, todas enfocadas en atender las demandas ciudadanas sobre esta zona. Los vecinos y comerciantes del sector han manifestado preocupaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, la proliferación de residuos y problemas de seguridad en el área.

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En el marco de la jornada, miembros de la Fundación Ministros Competentes brindaron atención a varias personas en situación de calle, con el objetivo de integrarlas en procesos destinados a superar problemas de consumo. Las acciones fueron supervisadas institucionalmente para asegurar el cumplimiento adecuado de los protocolos establecidos en este tipo de operativos sociales. Asimismo, la limpieza del sector estuvo a cargo de Interaseo, que empleó un vehículo compactador para recoger los residuos y apoyar el proceso de desinstalación de cambuches dispersos por diversos puntos críticos de la zona.

La intervención no solo se restringió a la plaza de la calle 21. Comprendió también sectores aledaños como las calles 20, 21, 22 y 23, e igualmente tramos de las carreras Tercera y Cuarta, donde se desarrollaron labores de recuperación del espacio público. En la carrera Cuarta, las autoridades realizaron requerimientos específicos a vendedores informales sobre la ocupación indebida del espacio. Funcionarios de las áreas de Movilidad, Gobierno y otras dependencias municipales acompañaron el proceso, mostrando la integralidad de la estrategia.

Según lo comunicado por las autoridades, la vigilancia y las labores de intervención en la zona continuarán durante algo más de un mes, como parte de la estrategia Ocobos Plus, liderada por la Administración Municipal. El propósito es hacer un seguimiento sostenido que permita mejorar las condiciones para residentes, comerciantes y visitantes de la plaza de la calle 21. El seguimiento institucional será clave para determinar los resultados de la estrategia y definir cuáles medidas se mantendrán en este sector de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales objetivos de la operación Ocobos de la Patria en Ibagué?

Los objetivos fundamentales de la operación Ocobos de la Patria fueron recuperar el espacio público en sectores específicos de Ibagué, atender la problemática de personas en condición de calle, promover procesos de superación de consumo de sustancias y limpiar los puntos críticos afectados por la acumulación de residuos, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en el texto.

¿Qué entidades participaron en la intervención y qué funciones cumplieron durante la jornada?

Según lo reportado por las autoridades, participaron la Alcaldía de Ibagué, la Policía Metropolitana, la Personería, Interaseo y la Fundación Ministros Competentes, entre otras entidades. Sus funciones incluyeron la supervisión institucional, el acompañamiento en la atención social a personas vulnerables, la coordinación de limpieza, el retiro de cambuches y la recuperación del espacio público en la zona intervenida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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