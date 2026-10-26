Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué se ha visto sacudida por la tragedia que rodea la muerte de Fabio Andrés Andrade Méndez, un hecho que ha causado profundo dolor en su entorno y plantea numerosos interrogantes. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el suceso ocurrió en la quebrada La Pioja, ubicada en el barrio Antonio Nariño, dentro de la comuna 3. Durante la madrugada, Fabio Andrés cayó al cauce del afluente y, tras ser rescatado, fue trasladado de urgencia al Hospital San Francisco, centro asistencial cercano al sitio de los hechos. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre falleció minutos después de su ingreso.

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El caso ha cobrado relevancia, pues las primeras versiones apuntan a que en la vivienda de la familia, antes del trágico desenlace, se habría presentado una discusión entre varios de sus integrantes. Sin embargo, según reseña El Nuevo Día, aún no existe claridad sobre si la caída de Fabio Andrés a la quebrada fue un accidente o si estuvo relacionada directamente con esa presunta riña familiar. Las autoridades, por lo tanto, mantienen abierta una investigación para esclarecer las verdaderas causas y determinar el contexto exacto del incidente.

El impacto del fallecimiento de Fabio Andrés se ha sentido de manera especial en los barrios Antonio Nariño, La Esperanza y Fenalco, sectores donde era ampliamente conocido como una persona trabajadora, honesta y servicial. Su inesperada muerte deja un vacío importante en su núcleo familiar, especialmente para su esposa y sus tres hijos, quienes ahora deben afrontar el complicado proceso de duelo en medio de la incertidumbre por las circunstancias de su partida.

En medio del dolor, la familia y la comunidad han organizado los actos fúnebres. El cuerpo de Fabio Andrés es velado desde la mañana del lunes 26 de octubre en la Sala Acacios de Comfunser, ubicada en la ciudad. Las honras fúnebres se llevarán a cabo el martes 27 de octubre, con una ceremonia religiosa programada en la Parroquia La Medalla Milagrosa y la posterior inhumación en el Camposanto San Bonifacio.

La investigación está en curso y la principal incógnita continúa girando en torno a lo sucedido durante la madrugada en la vivienda familiar. Autoridades esperan esclarecer si hubo algún vínculo entre la disputa familiar y el fatal desenlace, para brindar respuestas claras a los afectados y a la opinión pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen sobre la presunta riña familiar en la muerte de Fabio Andrés Andrade?

Según la información publicada por El Nuevo Día, existen versiones preliminares que indican la existencia de una discusión entre miembros de la familia de Fabio Andrés Andrade Méndez antes de su caída a la quebrada. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado oficialmente si este altercado tuvo relación directa con el accidente, lo que mantiene abierta la investigación sobre el caso.

¿Cómo y cuándo se realizan las exequias de Fabio Andrés en Ibagué?

La velación de Fabio Andrés Andrade Méndez se lleva a cabo desde las 8:00 de la mañana del lunes 26 de octubre en la Sala Acacios de Comfunser, Ibagué. Las honras fúnebres están previstas para el martes 27 de octubre, con salida en cortejo a la 1:20 p. m., ceremonia religiosa a las 2:00 p. m. en la Parroquia La Medalla Milagrosa y sepultura en el Camposanto San Bonifacio, según datos reportados por El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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