Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Edward Stiven Castillo Vanegas, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras practicaba parapente en Ibagué. De acuerdo con la información suministrada, las exequias de Castillo Vanegas tendrán lugar el lunes 26 de octubre, en una ceremonia religiosa que se realizará a las 9:00 de la mañana. Esta tendrá como escenario la parroquia María Auxiliadora, localizada en el barrio Cádiz. Posteriormente, los restos del joven serán trasladados al Parque Cementerio La Milagrosa para la etapa final de inhumación, según los reportes entregados.

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La velación de Edward Stiven Castillo Vanegas se lleva a cabo el domingo 25 de octubre en la sala 2 de La Aurora Funerales y Capillas, donde los asistentes pueden expresar sus condolencias entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción entre amigos, familiares y colegas, quienes han destacado la personalidad trabajadora y honesta del joven, además de resaltar su carisma y nobleza.

Según la información publicada, el trágico accidente ocurrió el jueves 22 de octubre, mientras Castillo Vanegas practicaba parapente en el sector de la vereda Ambalá, en la ciudad de Ibagué. Tras despegar, el joven cayó en un cafetal pocos minutos después del inicio de su vuelo. Personas presentes en el lugar actuaron rápidamente para auxiliarlo y lo trasladaron a la clínica Keralty. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el dragoneante del INPEC falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta ahora, no se han esclarecido de manera pública las causas de la caída, por lo que detalles sobre el accidente permanecen sin ser confirmados, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.

El recuerdo de Edward Stiven Castillo Vanegas ha quedado marcado en su entorno más cercano. Tras la noticia de su muerte, amigos publicaron mensajes donde resaltaron su espíritu y la pasión que sentía por volar. Uno de sus allegados le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Ahora estás volando demasiado alto”, evocando los gratos momentos vividos junto al joven y el reconocimiento de sus cualidades personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo las exequias de Edward Stiven Castillo Vanegas?

Las exequias de Edward Stiven Castillo Vanegas están programadas para el lunes 26 de octubre a las 9:00 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Cádiz, en Ibagué. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Parque Cementerio La Milagrosa para su inhumación, según la información compartida en los reportes oficiales.

¿Qué se sabe sobre el accidente de parapente en el que falleció Edward Stiven Castillo?

El accidente ocurrió el jueves 22 de octubre, cuando Edward Stiven Castillo Vanegas practicaba parapente en el sector de la vereda Ambalá, en Ibagué. Después de despegar, el joven cayó en un cafetal y fue auxiliado por personas presentes, quienes lo trasladaron a la clínica Keralty. Lamentablemente, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se han esclarecido públicamente las causas de la caída, según lo divulgado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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