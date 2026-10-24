Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La administración municipal de Ibagué inició una nueva etapa con la designación de Martha Echeverry como secretaria de Infraestructura y José Félix Salgado como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, oficiales que asumieron sus cargos el 22 de octubre de 2026. Estos relevos, anunciados por la alcaldesa Johana Aranda, responden a la intención de fortalecer la gestión pública y avanzar en los proyectos estratégicos de la ciudad, de acuerdo con información suministrada por la propia Alcaldía.

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Echeverry, arquitecta de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Patología de la Construcción por la Universidad Santo Tomás de Aquino, cuenta con una extensa trayectoria de más de dos décadas en los sectores público y privado. Antes de ocupar la secretaría, lideró la Gerencia de la Gestora Urbana de Ibagué, donde su trabajo se centró en la auditoría de obras, dirección de proyectos, gestión inmobiliaria y espacio público. Ese recorrido le aporta una perspectiva amplia sobre los retos urbanos que enfrenta Ibagué. Ahora, como cabeza de Infraestructura, tendrá la misión de planear y ejecutar obras que promuevan el desarrollo urbano y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, retos esenciales para la administración local.

En paralelo, José Félix Salgado llega al despacho de Agricultura y Desarrollo Rural con una trayectoria ligada a la gestión de emergencias y el manejo del riesgo en contextos municipales. Ingeniero de formación, ejerció como director del Comité Local de Emergencias y lideró la dirección de Gestión del Riesgo de Ibagué. Su perfil está alineado con la necesidad de impulsar iniciativas dirigidas al sector rural, acompañar a las comunidades campesinas y promover el desarrollo productivo en las veredas y corregimientos del municipio. Este enfoque es clave para consolidar un campo más robusto y equitativo.

Con estas incorporaciones, el equipo de Johana Aranda busca consolidar la ejecución de los principales proyectos urbanos y rurales, haciendo énfasis en la coordinación técnica y social que demanda la ciudad. Así, Echeverry y Salgado enfrentan el reto de demostrar resultados que validen la confianza depositada por la administración, con la expectativa de afianzar el desarrollo en ámbitos que resultan críticos para Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Martha Echeverry y cuál ha sido su trayectoria antes de asumir la Secretaría de Infraestructura de Ibagué?

Martha Echeverry es arquitecta con especialización en patología de la construcción. Anteriormente ocupó el cargo de gerente de la Gestora Urbana de Ibagué y, según información oficial de la administración municipal, suma más de 20 años de experiencia en auditoría de obras, dirección de proyectos y gestión del espacio público, tanto en el sector público como en el privado.

¿Cuáles son los retos principales para José Félix Salgado como nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué?

José Félix Salgado enfrenta el desafío de impulsar iniciativas para fortalecer el sector rural del municipio, acompañar a las comunidades campesinas y desarrollar acciones que favorezcan a los habitantes de corregimientos y veredas, dando especial atención a la gestión de emergencias y el riesgo, áreas donde ya tiene experiencia previa en la Administración Municipal de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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