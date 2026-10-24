Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas del miércoles 21 de octubre tuvo como protagonista a un bus de la empresa Rápido Tolima. El percance sucedió hacia las 5:30 de la mañana en la variante de Ibagué, exactamente en el tramo vial que conduce a Alvarado, cerca de la glorieta de El Salado. Esto generó una emergencia que demandó el rápido desplazamiento de los servicios de emergencia y atención médica en el lugar.

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Como consecuencia del volcamiento del bus, tres personas resultaron heridas y debieron ser remitidas a la Clínica Asotrauma para recibir asistencia médica inmediata. Hasta el momento, se ha conocido la identidad de dos de los pasajeros lesionados, gracias a la información revelada por las autoridades y reseñada en los primeros reportes. Uno de ellos es Yinet Italaya, quien sufrió un dolor intenso en el coxis, área ubicada en la parte baja de la columna vertebral. Por su parte, Sergio Penagos Tijaro llegó a la clínica desorientado y sin memoria clara de los hechos; su identidad fue verificada por un documento personal hallado entre sus pertenencias. Adicionalmente, se supo que la esposa de Penagos estuvo acompañándolo y experimentó una fuerte reacción emocional al enterarse del accidente.

La situación médica de la tercera persona afectada no se ha divulgado, lo que deja en incertidumbre el estado general de todos los heridos. Las autoridades han preferido no entregar un parte médico completo mientras avanzan las evaluaciones correspondientes y se obtienen resultados precisos sobre las lesiones de los involucrados.

Respecto a las posibles causas del siniestro, actualmente se adelantan las investigaciones. El bus terminó volcado sobre la vía en sentido hacia Alvarado y, de acuerdo con algunos reportes iniciales, la carretera presentaba condiciones de humedad. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que ese factor haya sido determinante en el accidente, por lo que las autoridades siguen explorando otras hipótesis. Se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles que permitan esclarecer lo sucedido y conocer la evolución médica de quienes resultaron lesionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son las personas heridas en el accidente del bus de Rápido Tolima en Ibagué?

De acuerdo con la información suministrada por los primeros informes, los heridos identificados en el accidente son Yinet Italaya, quien reporta dolor en el coxis, y Sergio Penagos Tijaro, quien llegó desorientado al centro médico. La identidad de la tercera persona afectada todavía no ha sido divulgada por las autoridades.

¿Cuál es la causa del accidente del bus en la variante de Ibagué?

Según los reportes iniciales, el bus de Rápido Tolima se volcó en una vía que presentaba humedad, pero aún no existe un dictamen definitivo sobre las causas del accidente. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los factores involucrados y esperan entregar conclusiones en las próximas horas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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