Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se presentó durante la mañana del miércoles 21 de octubre, cuando un bus de la empresa Rápido Tolima se volcó en la variante de Ibagué, en el tramo que conduce a Alvarado y cerca de la glorieta de El Salado. El hecho, reportado hacia las 5:30 a. m., generó una emergencia que movilizó a autoridades y personal médico en la zona, según la información inicial compartida por medios locales.

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Como resultado del volcamiento, tres personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser trasladadas a la Clínica Asotrauma para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, solo se han confirmado las identidades de dos de los afectados. De acuerdo con datos difundidos posteriormente, se trata de Yinet Italaya, quien presenta un fuerte dolor en la zona del coxis, y Sergio Penagos Tijaro, quien llegó a la institución médica desorientado y sin recordar claramente los detalles del accidente. La identificación de Penagos se pudo establecer gracias a un documento que portaba entre sus pertenencias en el momento del siniestro.

Según los reportes, la esposa de Sergio Penagos Tijaro se encuentra acompañándolo en la clínica y habría experimentado una intensa reacción emocional después de la emergencia. En cuanto a la tercera persona lesionada, las fuentes no han proporcionado detalles sobre su nombre ni el estado actual de su salud. Así mismo, no existe todavía un parte médico completo que esclarezca la condición de los tres pacientes afectados por el accidente.

Autoridades continúan investigando las causas que llevaron al volcamiento del bus. Entre los primeros reportes, se mencionó que la vía presentaba condiciones de humedad, aunque no se ha confirmado oficialmente si este fue el factor principal del accidente. Esto representa un punto clave en las pesquisas que adelantan para esclarecer lo sucedido y, si fuera el caso, tomar medidas correspondientes. En las próximas horas se espera un reporte más detallado sobre la evolución de los heridos y sobre el resultado de las investigaciones sobre el suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del accidente de bus en la variante de Ibagué?

Según los primeros reportes recogidos en el lugar, la vía estaba húmeda en el momento del volcamiento. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si esta condición provocó el siniestro o si hubo otros elementos involucrados. La investigación se mantiene abierta y en las próximas horas podrían darse a conocer más detalles sobre las causas exactas del accidente.

¿Quiénes son las víctimas identificadas tras el vuelco del bus Rápido Tolima?

De acuerdo con la información recopilada, las personas identificadas son Yinet Italaya y Sergio Penagos Tijaro. Italaya resultó con dolor en el coxis y Penagos llegó al centro médico desorientado, mientras que la identidad y estado de la tercera persona lesionada no se han divulgado hasta el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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