Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una vendedora de cigarrillos y dulces, reconocida en la esquina del parque Bolívar en el municipio de el Guamo, Tolima, se vio involucrada en un inesperado accidente de tránsito durante la noche del miércoles 21 de octubre. Según la información sobre el caso, la mujer se desplazaba utilizando su silla de ruedas, herramienta indispensable para movilizarse y llevar sus productos de venta diaria al parque.

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Mientras transitaba por el lugar, una motocicleta Yamaha XTZ azul la atropelló, produciendo un fuerte impacto que afectó drásticamente su medio de trabajo: el carrito en el que transportaba los dulces y cigarrillos quedó destruido. Este carro le permitía a la mujer desempeñar su labor cotidiana, de la que depende su sustento económico, por lo que el daño repercute directamente en su actividad comercial y en su bienestar personal.

Luego del incidente, el conductor de la motocicleta intervino y, en un gesto posterior al accidente, guardó la silla de ruedas de la mujer antes de la llegada de los servicios médicos. Una ambulancia del Hospital San Antonio acudió al punto del siniestro y brindó auxilio inmediato a la afectada. Hasta el momento, no se ha brindado un reporte definitivo sobre el estado de salud de la mujer ni sobre las causas que provocaron el choque, pues las autoridades se encuentran aún indagando los detalles precisos que rodearon el hecho.

La comunidad del Guamo permanece a la expectativa de conocer más información oficial sobre la condición de la vendedora y el curso de la investigación. Por ahora, la incertidumbre persiste en torno a las circunstancias en que ocurrió el accidente y el impacto social que esto representa para quienes dependen de su trabajo ambulante en el parque Bolívar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con la mujer que fue atropellada en el parque Bolívar de el Guamo, Tolima?

De acuerdo con los datos conocidos, la mujer fue atropellada por una motocicleta Yamaha XTZ azul mientras se movilizaba en su silla de ruedas y llevaba un carrito con sus productos. Fue auxiliada por una ambulancia del Hospital San Antonio, pero todavía no se han dado detalles concretos sobre su estado de salud.

¿Cuál fue la reacción del conductor de la motocicleta tras el accidente en el Guamo?

Después del accidente, el conductor de la motocicleta tomó la iniciativa de guardar la silla de ruedas de la mujer mientras llegaban los servicios médicos. Sin embargo, las autoridades aún investigan las circunstancias completas del incidente para esclarecer lo sucedido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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