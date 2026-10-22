Por: VALORA ANALITIK

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Un accidente de tránsito puede dejar consecuencias que van mucho más allá de los daños de un vehículo o de los gastos médicos. Cuando una persona sufre lesiones que afectan de manera permanente su capacidad para trabajar, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) contempla una indemnización económica, cuyo monto depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le determine.

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En Colombia, esta cobertura es especialmente relevante por el tamaño del parque automotor y la cantidad de vehículos que circulan sin el seguro vigente. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) informó que el país cerró 2025 con 21,3 millones de vehículos activos, de los cuales 13,5 millones eran motocicletas. Además, cerca de 9,9 millones terminaron ese año con el Soat vencido, equivalentes al 47 % del parque automotor registrado.

Por eso, además de mantener la póliza al día, es importante conocer qué cubre el seguro y qué debe hacer una persona lesionada para solicitar una indemnización cuando un siniestro vial le deja secuelas permanentes.

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¿Cuánto puede pagar el Soat por pérdida de capacidad laboral en 2026?

La indemnización por incapacidad permanente se calcula con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se le califique a la víctima. De acuerdo con la tabla de valores para 2026 .

El Decreto 780 de 2016, establece que la indemnización se calcula con base en una tabla expresada en salarios mínimos legales diarios vigentes y contempla un máximo de 180 salarios mínimos diarios para una pérdida superior al 50 %.

Además, cuando el vehículo involucrado no tiene Soat o no está identificado, el reconocimiento puede corresponder a la ADRES, no a una aseguradora. El monto puede llegar a $10.505.430 para quienes acrediten una pérdida superior al 50 %.

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Los valores aproximados según la norma vigente se distribuyen de la siguiente manera:

Pérdida de capacidad laboral del 1 % al 5 %: alrededor de $817.089.

Superior al 5 % y hasta el 10 %: entre $1.021.361 y $1.838.450, aproximadamente.

Superior al 10 % y hasta el 20 %: entre $2.042.723 y $3.881.173.

Superior al 20 % y hasta el 30 %: entre $4.085.445 y $5.923.895.

Superior al 30 % y hasta el 40 %: entre $6.128.168 y $7.966.618.

Superior al 40 % y hasta el 50 %: entre $8.170.890 y $10.009.340.

Pérdida superior al 50 %: $10.505.430.

Es importante tener presente que no basta con haber sufrido un accidente, haber recibido atención médica o tener una lesión visible. Para acceder a esta indemnización, la víctima debe acreditar una pérdida de capacidad laboral permanente mediante la calificación correspondiente. El porcentaje reconocido es determinante para establecer el monto que podría recibir.

¿Qué debe hacer para reclamar la indemnización del Soat?

El primer paso es contar con la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta valoración establece qué tanto afectaron las secuelas del accidente las capacidades de la persona, según los criterios aplicables.

Una vez cuente con esa calificación y con los documentos exigidos, la víctima o quien esté facultado para representarla puede presentar la reclamación ante la aseguradora que expidió el Soat del vehículo involucrado, siguiendo el procedimiento correspondiente.

Conviene conservar la historia clínica, los soportes de la atención médica, los documentos del accidente y el dictamen de pérdida de capacidad laboral. También es recomendable solicitar a la aseguradora la lista de requisitos para el trámite, pues la documentación puede variar según las circunstancias del caso.

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La indemnización por incapacidad permanente es diferente del pago de los servicios médicos derivados del accidente. Son coberturas distintas: una se dirige a reconocer las secuelas permanentes que afectan la capacidad laboral, mientras que la atención en salud responde a los gastos médicos cubiertos por el seguro dentro de los límites aplicables.

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