Por: Noticiero 90 minutos

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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia enfrenta un nuevo rumbo bajo una estricta vigilancia estatal. Según un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, múltiples organismos públicos están obligados a trabajar de manera coordinada para contrarrestar el aumento de fraudes digitales en la venta de este seguro esencial para los propietarios de vehículos. Esta decisión responde a la evidencia de un incremento en estafas perpetradas a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles falsas que suplantan la identidad de las aseguradoras legítimas, conforme a lo expuesto en la demanda que propició la acción judicial.

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De acuerdo con el fallo citado por Noticiero 90 Minutos, la respuesta estatal hasta ahora ha sido fragmentada. Si bien algunas instituciones habían realizado campañas de prevención y supervisión, el tribunal concluyó que se trataban de esfuerzos aislados y sin una estructura articulada ni permanente, lo que resultaba insuficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos al adquirir el SOAT por medios digitales.

La sentencia asigna responsabilidades concretas a diferentes entidades. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) tiene la responsabilidad inmediata de convocar y coordinar una mesa interinstitucional. Su objetivo es diseñar una estrategia nacional de prevención y reacción rápida frente al fraude digital en la comercialización del seguro. Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) dispone de seis meses para crear un protocolo de cooperación tecnológica. Este será clave para identificar y eliminar rápidamente los portales y perfiles fraudulentos que afectan a los consumidores.

En igual periodo, la Superintendencia Financiera de Colombia debe implementar un plan para que las aseguradoras mejoren sus canales digitales, orientado a ofrecer herramientas verificables y confiables que permitan a los usuarios distinguir sin duda alguna entre comercializadores autorizados y sitios fraudulentos. Según la información presentada en el fallo, la misión final es devolver la confianza a los conductores y blindar el entorno digital, protegiendo tanto el patrimonio como la seguridad jurídica de los colombianos.

La resolución señala la importancia de la articulación efectiva entre Presidencia, MinTIC, el Ministerio de Transporte, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Superfinanciera, como única vía para garantizar un entorno seguro y confiable en la adquisición digital del SOAT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal cambio en la compra digital del SOAT tras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

El cambio fundamental radica en la obligación de articular acciones coordinadas entre distintas entidades estatales. Esto se traduce en la creación de una estrategia nacional conjunta y planes tecnológicos específicos para combatir los fraudes digitales, garantizando así mayor seguridad y confianza para quienes adquieren el SOAT en línea.

¿Cómo podrán los ciudadanos verificar la autenticidad del SOAT y evitar comercios fraudulentos?

La Superintendencia Financiera, según la orden judicial, debe implementar nuevas herramientas tecnológicas en los canales virtuales de las aseguradoras para permitir a los usuarios verificar la autenticidad del seguro obligatorio y diferenciar de manera clara a los vendedores oficiales de los fraudes digitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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