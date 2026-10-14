Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación reveló una inyección cercana a 62.000 millones de pesos colombianos, destinada a ofrecer alivios económicos para estudiantes y docentes afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de acuerdo con la información publicada en El Espectador. Este esfuerzo se acomoda dentro de una serie de medidas orientadas a reducir la carga financiera sobre miles de usuarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), así como a docentes y directivos que cursan posgrados.

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De este monto, cerca de 52.000 millones serán destinados a mitigar las tasas de interés de los créditos educativos de Icetex. Según comunicó el Ministerio, con estos fondos se busca beneficiar a aproximadamente 170.000 estudiantes de educación superior que continúan pagando sus préstamos y que, en el pasado, habían perdido el subsidio a la tasa de interés. La medida representa la intención de brindar un respiro a quienes más lo necesitan, ayudándoles a mantener su acceso a la educación superior pese a las dificultades económicas y a las consecuencias del terremoto.

El resto de los recursos, específicamente 9.829 millones de pesos, se asignará a 3.827 docentes y directivos docentes que actualmente adelantan formación en posgrados, a través de la condonación de las deudas derivadas de créditos educativos. Así, no solo los estudiantes recibirán apoyo, sino también los formadores y líderes del sistema educativo, reconociendo la importancia de su papel en el desarrollo del país.

Entre los beneficios que estos alivios traen, se encuentran la suspensión del pago de las cuotas durante un año completo, sin generar nuevos intereses y eliminando aquellos intereses pendientes. De igual manera, se anuncia la eliminación de obligaciones catalogadas como irrecuperables, es decir, las que acumulan más de 360 días de mora, y la condonación total del crédito para quienes cumplieron los requisitos y lograron obtener su título académico.

Estas acciones están dirigidas principalmente a los beneficiarios ubicados en varios departamentos del país, como Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Además, la reciente iniciativa complementa el anuncio hecho por Icetex inmediatamente después de la emergencia, donde se informó sobre la suspensión temporal de cobros, el congelamiento de cuotas y la detención de nuevos intereses en respuesta a la crisis.

El Ministerio de Educación también confirmó la destinación de 520 mil millones de pesos en esta vigencia para respaldar subsidios de tasas de interés, sostenimiento y condonaciones por graduación, como parte de su apoyo continuo a los usuarios del Icetex.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden acceder a los alivios económicos ofrecidos por el Ministerio de Educación e Icetex?

Los alivios económicos están dirigidos a estudiantes de educación superior con créditos en Icetex que hayan perdido el subsidio a la tasa de interés, y a docentes y directivos docentes que se encuentren cursando posgrados, siempre que estén ubicados en los departamentos específicos mencionados por el Ministerio de Educación.

¿En qué consisten los alivios para los usuarios del Icetex afectados por el terremoto del 10 de agosto?

Los alivios para los usuarios del Icetex incluyen la suspensión del pago de cuotas durante 12 meses, sin generación de nuevos intereses ni cobro de intereses pendientes, la eliminación de deudas consideradas irrecuperables y la condonación de créditos educativos para quienes cumplan los requisitos y hayan obtenido su título académico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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