Por: CENET

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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó la designación del economista Manuel Fernández Ariza como nuevo presidente de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial del Estado. Su nombramiento llega en un momento clave para esta entidad financiera, que busca ampliar sus capacidades en el respaldo a empresas colombianas de diferentes tamaños y sectores, especialmente en el actual entorno económico competitivo.

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De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ministerio, Fernández Ariza cuenta con una trayectoria de más de veinte años en campos como desarrollo empresarial, finanzas públicas, políticas públicas y liderazgo organizacional tanto en el sector público como en el privado. Esta experiencia será fundamental para enfrentar los retos que le esperan en Bancóldex.

La estrategia bajo su administración se enfocará en fomentar el acceso a financiamiento, incrementar la productividad empresarial y acompañar procesos de internacionalización, con prioridad en micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como en proyectos regionales. Según la entidad, el banco continuará desarrollando mecanismos financieros para respaldar inversiones y el crecimiento, facilitando recursos a empresas que buscan expandirse, adoptar nuevas tecnologías o incursionar en mercados externos.

En palabras de Fernández Ariza: “Desde Bancóldex queremos contribuir a cerrar esas brechas, movilizar recursos hacia la inversión productiva y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación, innovación e internacionalización”. El enfoque está en que la financiación otorgada conduzca a más oportunidades de empleo y fortalecimiento empresarial en diversas regiones.

Fernández Ariza es economista egresado de la Universidad de los Andes y posee una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Antes de este nombramiento, fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2020, liderando programas de transformación digital, exportaciones, acceso a crédito y tecnología en la región Caribe. Durante su gestión los servicios empresariales crecieron notablemente, pasando de 6.371 en 2019 a una proyección de 81.000 para 2026.

Su experiencia incluye también la dirección de Transmetro, la Secretaría de Hacienda del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe. Además, ha participado en juntas directivas de empresas y ocupó la presidencia de la junta directiva de Confecámaras.

Según el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, Bancóldex reforzará su papel como motor de financiación para empresas y continuará extendiendo su alcance por todo el territorio nacional, enfrentando los retos de inversión, productividad y acceso a recursos que encaran las compañías colombianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la experiencia previa de Manuel Fernández Ariza antes de asumir la presidencia de Bancóldex?

Antes de convertirse en presidente de Bancóldex, Manuel Fernández Ariza ocupó la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2020, donde encabezó iniciativas de transformación digital, fomento de exportaciones y adopción tecnológica. También ha dirigido entidades como Transmetro, la Secretaría de Hacienda del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe, además de haber liderado la junta directiva de Confecámaras.

¿Qué desafíos enfrenta Bancóldex con el nuevo presidente Manuel Fernández Ariza?

De acuerdo con la información oficial, los retos para Bancóldex bajo la presidencia de Manuel Fernández Ariza incluyen fortalecer el acceso a financiación para empresas, apoyar la innovación y transformación productiva, impulsar la internacionalización y generar oportunidades de empleo en diversas regiones del país, manteniendo así el papel de la entidad como banco de desarrollo empresarial estatal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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