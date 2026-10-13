Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso de la República una propuesta encaminada a someter a los grupos criminales que operan en el país. Según lo expuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, esta iniciativa busca desmantelar y desarmar a los actores armados ilegales o terroristas, siguiendo de manera rigurosa una hoja de ruta con diez puntos fundamentales. La presentación oficial ocurrió el martes 13 de octubre, fecha en la que los ministros recalcaron de manera enfática que no existirá ningún tipo de negociación política en este proceso, una postura que, de acuerdo con su intervención, responde a una de las principales promesas del actual mandatario: agotar todas las oportunidades de diálogo pero sin dar cabida a acuerdos de carácter político.

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El proyecto de ley presentado establece condiciones claras para facilitar el sometimiento de los grupos ilegales. Entre estas condiciones se encuentra que la interlocución deberá realizarse de manera exclusiva a través de abogados, lo cual pone límites precisos a los canales de comunicación entre el Estado y los miembros de dichas organizaciones. Además, el proyecto delimita expresamente los lugares donde podrán tener lugar estos diálogos, buscando controlar el acceso y evitar escenarios que puedan interpretarse como mesas de negociación tradicional. Otra condición relevante radica en los compromisos que deberán asumir los integrantes de los grupos criminales, punto esencial para tener derecho a beneficios y rebajas de penas que, según lo proyectado, oscilarán entre el 30% y el 50%. El porcentaje de reducción dependerá de la función criminal que haya tenido cada miembro en la organización.

El documento que sustenta la propuesta aclara, de manera explícita, que el procedimiento no podrá ser interpretado bajo ninguna circunstancia como una negociación política. En el texto se detallan también los grupos criminales que pueden participar dentro de este proceso y se define el papel de las distintas entidades del gobierno que acompañarán cada etapa. De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Cancino, dicha claridad busca dispersar cualquier equívoco frente a la naturaleza del sometimiento y el alcance de los beneficios que se otorgarán.

¿Cuáles son las condiciones para el sometimiento de grupos criminales en la propuesta del gobierno?

De acuerdo con la información presentada ante el Congreso, la propuesta exige que la interlocución se realice únicamente a través de abogados, limita los sitios donde se pueden efectuar las conversaciones y requiere que los miembros de los grupos ilegales asuman compromisos específicos para acceder a beneficios penales, que pueden ir de un 30 % a un 50 % de reducción de condena, dependiendo del papel que hayan desempeñado.

¿Qué diferencia este proceso de sometimiento de una negociación política tradicional?

Según lo explicado por los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino ante el Congreso, esta propuesta no tiene carácter de negociación política. Está estructurada para que los actores armados ilegales se sometan a la justicia bajo condiciones claras, sin otorgar estatus político ni abrir espacios para diálogos de naturaleza política con el Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.