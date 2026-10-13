Por: El Espectador

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El canciller Omar Bula llegó este martes a Jerusalén con la tarea de encabezar la apertura de la nueva embajada de Colombia en Israel. Este traslado de la misión diplomática, que antes funcionaba en Tel Aviv, responde a una orden expresa del presidente Abelardo de la Espriella, quien busca sellar la decisión con la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores en territorio israelí. Según lo señalado por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, la visita del canciller representa un avance importante en la relación bilateral. La diplomática, a través de sus redes sociales, destacó que este viaje contribuirá a fortalecer la amistad y la cooperación entre ambos países.

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En Jerusalén se prevé también la participación de Tania Gilinski, quien recientemente asumió el cargo de embajadora de Colombia en Israel. Su papel será clave en la reactivación de los lazos diplomáticos que, hasta entonces, se gestionaban directamente en Tel Aviv. Parte de la agenda oficial incluye encuentros de alto nivel entre funcionarios de ambos gobiernos, en los que se abordarán diversos temas de interés común.

El fortalecimiento de la cooperación en áreas como seguridad, inteligencia estratégica, lucha contra el crimen transnacional y ciberseguridad se ha planteado como prioridad para la misión diplomática, de acuerdo con la agenda de la embajadora Gilinski. Además, se buscará ampliar el intercambio de información y promover la colaboración en materias como agricultura, salud, ciencia, tecnología y comercio. Datos suministrados por El Espectador señalan que los acercamientos recientes incluyeron el retiro de la denuncia presentada por Colombia contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por un caso de genocidio en territorios palestinos, gesto que marca un paso relevante para el restablecimiento de relaciones bilaterales.

Este cambio también ha sido sustentado públicamente por el canciller Bula, quien expuso en la Comisión Segunda del Senado la hoja de ruta para seguir fortaleciendo la relación con Israel. Según el funcionario, la estrategia estará enfocada en la protección de los intereses nacionales, el aumento de las capacidades de cooperación en seguridad e inteligencia y el enfrentamiento de amenazas transnacionales, especialmente del crimen organizado. Se subraya el interés de Colombia en blindar sus sistemas contra el acceso de estructuras criminales a armamento, tecnología y esquemas de lavado de activos, así como el objetivo de enfrentar organizaciones terroristas mediante alianzas internacionales estratégicas.

Este cambio de sede diplomática y la asunción de Jerusalén como destino oficial de la embajada colombiana sitúa al país en una tendencia seguida por otras naciones, a pesar de que la comunidad internacional no reconoce de manera unánime a Jerusalén como la capital israelí. De acuerdo con El Espectador, la decisión también implica un respaldo a la soberanía israelí sobre ese territorio, contexto que ha generado debates en el escenario internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén?

El gobierno de Abelardo de la Espriella tomó la decisión de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén como respuesta a una estrategia política de respaldo a la soberanía israelí. De acuerdo con lo informado por El Espectador, este movimiento sigue el ejemplo de otros países y busca consolidar una postura diplomática clara en el contexto internacional, aunque este reconocimiento no sea compartido de manera generalizada.

¿Qué implica para Colombia el fortalecimiento de la cooperación con Israel en seguridad e inteligencia?

El fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad e inteligencia implica que Colombia busca incrementar el intercambio de información, mejorar el combate al crimen transnacional y reforzar la ciberseguridad, todo ello dentro de una alianza estratégica para proteger los intereses nacionales. Según explicó el canciller Omar Bula en la Comisión Segunda del Senado, esta política está orientada a enfrentar amenazas globales como el terrorismo, el acceso ilícito a tecnologías y el lavado de activos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.