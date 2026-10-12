Por: Portal Bogotá

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La seguridad de los asistentes ha sido una prioridad durante el desarrollo del festival Rock al Parque 2026, realizado en el parque Simón Bolívar, como parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En el tercer y último día del evento, hoy lunes 12 de octubre de 2026, se alcanzó la capacidad máxima de aforo permitida en el parque, de acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía de Bogotá. Ante esta situación, las autoridades capitalinas hicieron un llamado para que bogotanos, bogotanas y visitantes que tenían pensado asistir al festival no se desplacen hacia el parque, ya que el ingreso de personas fue suspendido debido a la saturación del espacio.

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La decisión de cerrar las puertas responde estrictamente al límite de personas que puede recibir el parque Simón Bolívar en el contexto de un evento masivo, una medida que busca evitar riesgos y preservar la seguridad dentro del recinto. Por ese motivo, quienes aún no habían ingresado al evento fueron informados sobre el cierre, instándoles a consultar los canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el festival Rock al Parque y otras entidades distritales para estar al tanto de novedades y comunicados relacionados con el cierre de la jornada, según lo reportado por la Alcaldía y reafirmado mediante la cuenta oficial de X.

Como alternativa para quienes no pudieron ingresar al parque, se puso a disposición la transmisión en vivo de la última jornada del festival a través de Canal Capital, así como en sus plataformas digitales y en Youtube. Este recurso permite disfrutar los conciertos desde casa, sin necesidad de desplazarse al lugar, garantizando el acceso a la experiencia musical a un público más amplio, tal como se detalla en los comunicados y enlaces provistos por la Alcaldía.

Respecto a la programación, el cierre del lunes 12 de octubre incluye la actuación de una variedad de agrupaciones nacionales e internacionales, distribuidas en diversas tarimas. En la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar se presentan bandas como Pez Errante, División Minúscula, Ratones Paranoicos, Ministry y Rata Blanca. En la tarima Bio by Vans figuran artistas como Las Fokin Bitches, Sistema de Entretenimiento, Editors y Los Bunkers. La tarima ECO alberga a Casi, Algiers, Lika Nova, Alcalá Norte, Laura Pérez y Lucio Feuillet, con horarios específicos anunciados por los organizadores y disponibles en las plataformas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró el ingreso a Rock al Parque 2026 en el parque Simón Bolívar?

El ingreso al parque Simón Bolívar para el festival Rock al Parque 2026 se cerró porque se alcanzó la capacidad máxima de aforo permitida en el evento, según informó la Alcaldía de Bogotá. La medida fue implementada para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar cualquier riesgo derivado de la sobreocupación de los espacios.

¿Cómo ver la transmisión en vivo del cierre de Rock al Parque 2026?

Para quienes no pudieron asistir de forma presencial a Rock al Parque 2026, la última jornada se está transmitiendo en vivo a través de Canal Capital, tanto en su señal tradicional como en sus plataformas digitales y en Youtube. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta alternativa permite disfrutar de los conciertos y actuaciones musicales desde la comodidad del hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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