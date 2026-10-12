Por: El Espectador

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El regreso a Bogotá durante el lunes festivo exige a los viajeros una planificación cuidadosa, especialmente debido a las restricciones de movilidad y los cierres viales que buscan facilitar el retorno seguro y ordenado de más de un millón de vehículos a la capital, según la Secretaría Distrital de Movilidad. Una de las principales medidas es el denominado pico y placa regional, que establece restricciones de ingreso según el último dígito de la placa del automóvil. Los vehículos con placa par pueden entrar hasta las 4:00 p. m., mientras que los impares tienen permitido el acceso entre las 4:00 y las 8:00 p. m. Luego de ese horario, la entrada estará abierta para todos los automóviles particulares.

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Las autoridades, citadas por El Espectador, recomiendan consultar el estado actual de las carreteras antes de desplazarse, especialmente a través del Portal Movilidad 360 conectado con Waze, y evitar congestionar los puntos de ingreso en franjas fuera del horario asignado. También aconsejan usar corredores alternos, principalmente evitando la Autopista Sur cuando haya obras u otros obstáculos. Este corredor, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, experimenta una reducción de carriles por las obras de TransMilenio, dificultando el flujo vehicular especialmente en los tramos entre Maiporé y el sector de 3M.

En ciertos puntos, como el corredor La Mesa y la carrera Séptima, se implementarán ‘reversibles’, que consisten en permitir el tráfico en un solo sentido para agilizar la operación retorno. Por ejemplo, desde Apulo hasta Mosquera el reversible operará desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Asimismo, el permiso de Pico y Placa Solidario, que normalmente exime de la restricción ordinaria, no podrá utilizarse para el pico y placa regional; sólo los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia y ciertas excepciones podrán circular libremente en el horario restringido.

Las sanciones para quienes incumplan las restricciones son considerables: una multa de $633.200 y la posible inmovilización del vehículo. La Secretaría de Movilidad insiste en no estacionar en bermas o formar filas a la entrada de Bogotá esperando el horario permitido, pues esto solo incrementa la congestión y los riesgos para todos los conductores. Finalmente, dados los operativos y el despliegue de más de 150 agentes de tránsito, las autoridades reiteran la importancia de consultar el estado del tráfico antes y durante el viaje, ya que las condiciones pueden variar considerablemente a lo largo del día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para ingresar a Bogotá en días festivos?

El pico y placa regional establece franjas horarias de ingreso según el último dígito de la matrícula de los vehículos. De 12:00 m. a 4:00 p. m., pueden ingresar los autos con placas pares; de 4:00 a 8:00 p. m., los que terminan en número impar. Después de las 8:00 p. m., todos los automóviles particulares pueden entrar sin restricción regional. Esta medida se aplica en nueve corredores de acceso específicos y también afecta a los vehículos que ya estén transitando en esos tramos dentro de Bogotá.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa regional en Bogotá?

De acuerdo con la información, están exentos del pico y placa regional los vehículos eléctricos, de cero emisiones, híbridos, motocicletas, automotores de emergencia, vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, diplomáticos, carrozas fúnebres, vehículos de organismos de seguridad, grúas, servicios públicos, transporte escolar y automóviles de medios de comunicación, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la autoridad de tránsito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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