Por: Portal Bogotá

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La oportuna llamada a la Línea de Emergencias 123 fue determinante en la recuperación de una camioneta robada en Usaquén, Bogotá, como lo reseñó el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la más reciente información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). El vehículo, que había sido reportado como hurtado, fue hallado estacionado en una bahía de Bosa. Al observar que las placas no coincidían con sus características, un perito del Grupo de Automotores, durante uno de los patrullajes de control realizados por la Policía en Bogotá, procedió a verificar los sistemas de identificación del motor y chasis. Así, los uniformados confirmaron que, efectivamente, se trataba del automotor robado en Usaquén.

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De acuerdo con el mayor Jersaín Londoño, jefe del Grupo de Automotores de la Sijin de Bogotá, las autoridades contaban con información sobre la posible utilización del vehículo en nuevos hurtos. La verificación oportuna permitió su recuperación antes de que fuera empleado en otras actividades delictivas. En el podcast ‘Voces de la Ciudad’, en el episodio ‘Siete de cada diez vehículos hurtados son por halado’, Londoño explicó cómo los patrullajes y controles resultan clave para ubicar estos carros e identificar el modo de operar de los delincuentes. Según Londoño, ellos suelen dejar los vehículos robados en bahías y parqueaderos por varios días, con el objetivo de verificar si tienen sistemas de rastreo GPS u otros dispositivos, así como también para saber si los organismos de seguridad los están buscando.

Adicionalmente, el mayor Londoño aclaró que el hurto de vehículos suele estar relacionado con otros delitos. Algunos autos son empleados para cometer nuevos hurtos, mientras que otros pueden figurar en negocios ilegales de autopartes, procesos de remarcado o extorsión. Por ello, la Policía, en colaboración con la Fiscalía, implementa investigaciones orientadas a identificar las estructuras responsables de estos hechos. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos instalar dispositivos como GPS, bloqueos de timón y clutch, sistemas de apagado remoto y cortacorriente, herramientas que dificultan el hurto y facilitan la ubicación y recuperación del automotor.

Finalmente, aunque se registra una reducción del 9 % en el hurto de automotores en Bogotá durante el periodo analizado, la modalidad conocida como ‘halado’ sigue teniendo un peso significativo, pues siete de cada diez vehículos robados son sustraídos de esta manera, de acuerdo con la SDSCJ y el mayor Jersaín Londoño. Ante cualquier caso, es fundamental reportar de inmediato a la Línea de Emergencias 123 para activar la búsqueda y recuperación del vehículo hurtado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los delincuentes dejan los vehículos robados en bahías y parqueaderos en Bogotá?

Según explicó el mayor Jersaín Londoño de la Sijin, los delincuentes suelen abandonar temporalmente los vehículos robados en bahías, parqueaderos y similares para cerciorarse de que no cuenten con sistemas de rastreo como GPS, y para comprobar si la Policía o las autoridades emprenden su búsqueda activa. Este método les permite reducir el riesgo de ser capturados en flagrancia.

¿Qué hacer si hurtan su vehículo en Bogotá y cómo ayuda la Línea de Emergencias 123?

Ante el hurto de un vehículo en Bogotá, las autoridades recomiendan comunicarse de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Esta alerta permite activar los protocolos de búsqueda y reacción, lo que incrementa la probabilidad de recuperar el automotor antes de que se utilice en otras acciones delictivas o sea desmantelado para comercializar sus partes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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