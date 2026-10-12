Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá se prepara para una cita imperdible con el arte de los títeres, ya que el Teatro El Parque será el escenario de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Títeres Manuelucho de La Libélula Dorada, una de las celebraciones más importantes de las artes escénicas en el país. Este año, la compañía anfitriona, La Libélula Dorada, arriba a sus 50 años de trayectoria, consolidándose como referente nacional del teatro de títeres y motivo central de homenaje durante el evento, según información compartida por el portal oficial de Bogotá, ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Sigue a PULZO en Discover

La programación oficial inicia el sábado 17 de octubre a las 3:00 p. m. con “Body Rhapsody”, una propuesta artística procedente de Perú que promete transportar al público a universos de magia y movimiento. Ese mismo día se contempla una jornada dedicada al bienestar animal, impulsada junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), que ofrecerá una oportunidad para la adopción, complementando la oferta cultural en el Teatro El Parque.

El domingo 18 de octubre, desde las 11:00 a. m., se presentará “Montaña Hoguera”, obra de la agrupación Caminantes del Universo que reúne talentos de Taiwán y Argentina. Esta pieza busca explorar nuevas formas de narración y encuentro familiar a través del teatro de títeres, enriqueciendo la diversidad de perspectivas presentes en el festival.

La agenda internacional finalizará el sábado 24 de octubre, a las 3:00 p. m., con “Burlesca”, un montaje de los Titiriteros de Binéfar, reconocida compañía de España, que acerca al público capitalino a la riqueza contemporánea del teatro de títeres. Como broche de oro, el domingo 25 de octubre a las 11:00 a. m., La Libélula Dorada presentará “Gaspar, el señor de las nubes”, función con la que la agrupación colombiana conmemora su medio siglo de trabajo y renovación artística.

El festival incluye además una exposición permanente en la sala conjunta del Teatro El Parque, que permite al público conocer de cerca la historia y aportes de La Libélula Dorada durante estas cinco décadas. Las entradas para todas las funciones se encuentran a la venta tanto en la taquilla del teatro como a través de la plataforma TuBoleta, según lo informado por la organización del evento.

Con este evento, el Teatro El Parque reafirma su papel como punto de encuentro familiar, promoviendo la creatividad, la narración y el intercambio cultural en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y espectáculos destacados del Festival Internacional de Títeres Manuelucho en Bogotá?

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho inicia el sábado 17 de octubre con “Body Rhapsody” de Perú, continúa el domingo 18 de octubre con “Montaña Hoguera” de Caminantes del Universo (Taiwán y Argentina), sigue el sábado 24 de octubre con “Burlesca” de Titiriteros de Binéfar (España) y concluye el domingo 25 de octubre con “Gaspar, el señor de las nubes” de La Libélula Dorada, en el marco de su 50 aniversario.

¿Dónde puedo comprar boletas para el Festival Internacional de Títeres Manuelucho en el Teatro El Parque?

Las boletas para todas las funciones del festival están disponibles en la taquilla del Teatro El Parque y a través del sistema TuBoleta, según las indicaciones oficiales de los organizadores del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z