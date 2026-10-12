Por: Portal Bogotá

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La correcta disposición de residuos voluminosos es una responsabilidad clave para mantener en buen estado los barrios y calles de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la ciudadanía puede acceder al servicio de recolección de muebles y enseres en mal estado a través de los Ecopuntos ubicados en distintas localidades de la ciudad durante el periodo comprendido entre el 13 y 18 de octubre del 2026.

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Los Ecopuntos se han consolidado como una alternativa para deshacerse de objetos que el servicio de aseo tradicional no recoge, como colchones, madera, muebles y tejas, que por su tamaño y tipo requieren un tratamiento especial. Según la UAESP, la oferta de estos puntos no es ocasional, sino que se habilitan semanalmente en varias localidades, permitiendo que la población tenga alternativas permanentes y organizadas para la disposición de estos residuos.

Además de la prestación del servicio, la UAESP enfatiza en la importancia de que los ciudadanos separen adecuadamente sus residuos, respeten los horarios y utilicen los canales oficiales para su disposición. Esto contribuye a que la capital proyecte una mejor imagen y fortalezca su cultura ciudadana en temas ambientales. Como parte de la promoción de buenas prácticas, la entidad invita a la comunidad a consultar información relevante y actualizada sobre el servicio de aseo a través de la página web ‘Aseo Bogotá’, diseñada para ofrecer datos claros y accesibles sobre procesos, normativas y puntos de atención.

En el contexto de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se destaca que el cuidado de los espacios comunes no solo mejora la estética urbana, sino que también reduce riesgos para la salud pública y evita multas o inconvenientes derivados de la disposición indebida de basuras y escombros. Para resolver dudas, la web de ‘Aseo Bogotá’ reúne consejos sobre cómo disponer muebles y escombros, además de detallar la ubicación de los Ecopuntos más cercanos y los servicios semanalmente disponibles.

Así, la alianza entre ciudadanía y entidades públicas como la UAESP resulta esencial para una Bogotá más limpia, organizada y responsable en el manejo de residuos de gran tamaño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde encontrar los Ecopuntos para disposición de muebles viejos en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos habilitados para la disposición de muebles, enseres y materiales voluminosos están distribuidos en varias localidades de Bogotá y su ubicación puede consultarse semanalmente en la web de ‘Aseo Bogotá’. Estos puntos permiten a la ciudadanía depositar residuos que el operador de aseo regular no recoge, facilitando así una gestión adecuada y segura de objetos de gran tamaño.

¿Qué objetos se pueden llevar a los Ecopuntos según la UAESP en Bogotá?

Según indica la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los Ecopuntos están habilitados especialmente para la recolección de residuos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas y otros elementos similares que no entran dentro de la recolección tradicional de basuras. Es importante verificar el tipo de residuo que se desea llevar para asegurarse de que es aceptado en dichos puntos y evitar sanciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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