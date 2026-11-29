El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,5 en el municipio de Aratoca, Santander, durante el mediodía de este domingo 29 de noviembre de 2026.

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El movimiento telúrico se registró a las 12:39 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 126 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a aproximadamente 4 kilómetros de Aratoca, mientras que otros municipios cercanos fueron Cepitá, a 9 kilómetros, y Curití, a 11 kilómetros.

El evento fue detectado mediante cinco estaciones de monitoreo y aparece registrado con estatus automático en los sistemas del Servicio Geológico Colombiano.

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Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,67 grados y una longitud de -72,99 grados.

Por su magnitud de 2,5 y su considerable profundidad, se trató de un sismo de baja intensidad. El reporte permite identificar la ubicación y las características del movimiento, aunque no incluye información sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias en las poblaciones cercanas.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y publica estos registros para informar a la ciudadanía sobre los movimientos telúricos que ocurren en el país.

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