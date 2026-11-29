El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,5 en el municipio de Aratoca, Santander, durante el mediodía de este domingo 29 de noviembre de 2026.
El movimiento telúrico se registró a las 12:39 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 126 kilómetros.
De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se ubicó a aproximadamente 4 kilómetros de Aratoca, mientras que otros municipios cercanos fueron Cepitá, a 9 kilómetros, y Curití, a 11 kilómetros.
El evento fue detectado mediante cinco estaciones de monitoreo y aparece registrado con estatus automático en los sistemas del Servicio Geológico Colombiano.
Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,67 grados y una longitud de -72,99 grados.
Por su magnitud de 2,5 y su considerable profundidad, se trató de un sismo de baja intensidad. El reporte permite identificar la ubicación y las características del movimiento, aunque no incluye información sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias en las poblaciones cercanas.
El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y publica estos registros para informar a la ciudadanía sobre los movimientos telúricos que ocurren en el país.
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