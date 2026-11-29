El expresidente Gustavo Petro pidió que una grabación en la que Deicy Jiménez responde preguntas de un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, sea incorporada al proceso judicial que lo involucra.
Petro y su abogado, Alejandro Carranza, señalan que el interlocutor podría ser Carlos Ríos Puerta, director del Dapre, aunque este señalamiento no ha sido verificado oficialmente. Los videos fueron divulgados por el periodista Daniel Coronell en una columna de la revista Cambio.
Daniel Coronel demuestra con vídeos en mano cómo el proceso judicial contra mí se construye en las oficinas de Carlos Ríos Puerta, interrogando y presionando a posibles testigos y abusando del poder público al realizar maniobras de funcionario judicial cuando no lo es.
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— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2026
A través de X, Petro aseguró que las imágenes demostrarían presuntas presiones e interrogatorios a posibles testigos desde oficinas de la Presidencia. Además, acusó a Ríos de extralimitarse en sus funciones y de participar en una supuesta estrategia para perjudicarlo judicialmente.
El exmandatario también habló de una presunta manipulación de información sobre funcionarias de su administración.
Por su parte, Carranza solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar los hechos y evaluar una posible suspensión del director del Dapre.
En los videos, Jiménez asegura que mantuvo una relación con Petro entre 2019 y mediados de 2022, y relata que se comunicaban principalmente por Facebook.
Hasta ahora, no hay pronunciamientos oficiales que confirmen la identidad del hombre grabado ni las acusaciones formuladas por Petro y su defensa.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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