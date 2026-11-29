Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una nueva tormenta política sacude a Colombia tras la divulgación de dos videos grabados, al parecer de forma clandestina, en la Casa de Nariño. Las grabaciones, publicadas por el periodista Daniel Coronell en su columna del 29 de noviembre de 2026 en Cambio, muestran a Deicy Jiménez, de 26 años, enfrentando preguntas sobre su supuesto vínculo con Gustavo Petro, presidente de la República. Este hecho ha vuelto a poner bajo la lupa el uso de espacios oficiales para procedimientos que, según Coronell, corresponderían legalmente a organismos de Policía Judicial, como la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional) o el CTI de la Fiscalía (Cuerpo Técnico de Investigación), más no a funcionarios administrativos de la presidencia.

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De acuerdo con la denuncia presentada por Coronell, uno de los videos tiene una duración de 3 minutos y 34 segundos, y el otro 5 minutos y 7 segundos. En ambos, quien interroga a Jiménez es un hombre con barba recortada y bigote, cuya voz y aspecto serían similares a Carlos Ríos Puerta, director del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República); sin embargo, la identidad del sujeto no ha sido confirmada. Estas dudas sobre la identidad del interrogador alimentan el debate sobre posibles irregularidades en procedimientos institucionales y sobre quién autorizó estas acciones al interior de la sede presidencial.

Las declaraciones de Deicy Jiménez en los videos van más allá del plano personal. Ella relata una presunta relación sentimental con Gustavo Petro que habría iniciado en 2019 y terminado a mediados de 2022, es decir, antes de que Petro asumiera la presidencia. Jiménez aseguró: "Él sí se llegó a enamorar de mí. Él me llegó a decir 'te amo'. Me llegó a decir que me iba a dar un hijo". Además, señala la existencia de supuestos contratos estatales que se habrían entregado a cambio de favores sexuales. Estas gravísimas afirmaciones abren la puerta a investigaciones y análisis por parte de las autoridades.

Coronell, en su columna, también recordó el antecedente del escándalo de la Casa de Nariño durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando se destaparon interceptaciones telefónicas ilegales que dieron lugar a condenas judiciales. Ante esto, Coronell planteó cuatro cuestiones para esclarecer: si el hombre en los videos es Carlos Ríos Puerta, quién autorizó el interrogatorio, quiénes ingresaron a la oficina los días 2 y 3 de noviembre, y si existen otras personas en situaciones similares. La denuncia de Coronell enfatiza el deber de los funcionarios públicos de actuar dentro de los límites legales y la importancia de esclarecer los hechos ocurridos en el interior de la máxima sede de Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué autoridad puede realizar interrogatorios en la Casa de Nariño según la ley colombiana?

De acuerdo con la información de Cambio citada en la denuncia de Daniel Coronell, solo autoridades con funciones de Policía Judicial, como la Dijín o el CTI de la Fiscalía, pueden realizar interrogatorios formales en investigaciones judiciales. El periodista cuestiona la intervención de funcionarios de la presidencia en estas tareas y advierte que no corresponde a sus atribuciones legales llevar a cabo este tipo de procedimientos.

¿Qué impacto tuvo el escándalo de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe?

Según el artículo de Daniel Coronell, el escándalo de la Casa de Nariño bajo el gobierno de Álvaro Uribe fue relevante porque implicó interceptaciones ilegales que culminaron en la condena de altos funcionarios de la presidencia. Este antecedente es recordado para subrayar la importancia de respetar los límites legales en las investigaciones al interior de la sede presidencial y evitar la repetición de prácticas indebidas en el ejercicio del poder público.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.