Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Procuraduría General de la Nación puso punto final al proceso disciplinario que se adelantaba contra Andrés Hurtado, exalcalde de Ibagué, y Alejandro Ortiz, exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), relacionado con el uso del estadio Manuel Murillo Toro durante marzo de 2021. De acuerdo con la información, la decisión fue adoptada mediante un auto expedido el 23 de noviembre de 2026, estableciendo el archivo definitivo del proceso y, en consecuencia, la terminación formal de la actuación disciplinaria.

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La pesquisa tenía como origen un partido de fútbol desarrollado en el estadio Manuel Murillo Toro, donde participó el hijo menor de Hurtado junto con otros veinte jóvenes. El hecho provocó una controversia mediática, pues se cuestionó si la utilización del escenario deportivo había sido irregular, debido al vínculo directo de los participantes con el entonces alcalde. Este episodio derivó en un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría, salpicando también al directivo del IMDRI encargado de la gestión del espacio, según lo reseñó El Nuevo Día.

Durante más de cinco años, ambos exfuncionarios debieron enfrentar cuestionamientos públicos y las implicaciones jurídicas del expediente. Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Hurtado señaló que su familia fue blanco de señalamientos prolongados a raíz de la controversia, y agradeció al abogado Juan Carlos Novoa por la defensa ejercida durante el trámite de la investigación. Con esta resolución, tanto Hurtado como Ortiz quedan libres de cualquier sanción o inhabilidad asociada al caso, eliminando cualquier impedimento oficial que pudiera entorpecer futuras aspiraciones públicas.

La repercusión más inmediata de la decisión es política: Andrés Hurtado, quien ya ha manifestado su intención de participar nuevamente en las elecciones a la Alcaldía de Ibagué en 2027, no enfrenta ningún veto disciplinario que obstaculice sus planes. “Nosotros seguimos aquí firmes, parados con valentía, sin inhabilidades y listos para trabajar por esta ciudad", expresó Hurtado. Así, se cierra uno de los capítulos más mediáticos de su administración, justo cuando su nombre vuelve a posicionarse en el debate político local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el archivo del proceso disciplinario para Andrés Hurtado en las elecciones de Ibagué en 2027?

El archivo definitivo del proceso disciplinario significa que Andrés Hurtado no enfrenta inhabilidad alguna y puede postularse nuevamente a la Alcaldía de Ibagué en 2027, como ha anunciado públicamente, despejando así dudas legales sobre su candidatura.

¿Por qué era polémico el uso del estadio Manuel Murillo Toro en 2021?

La polémica surgió porque el hijo menor de Hurtado, junto con otros jóvenes, jugó un partido de fútbol en el estadio Manuel Murillo Toro, lo que generó cuestionamientos sobre la posible utilización indebida del espacio público, dadas las conexiones familiares con el entonces alcalde.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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