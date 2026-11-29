Por: El Espectador

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Durante al menos cuatro años una organización delincuencial logró burlar la confianza de los ciudadanos en Bogotá y en otras zonas de Cundinamarca creando al menos 150 páginas web falsas. Estos portales suplantaban los sitios oficiales de compañías aseguradoras y de la Secretaría de Movilidad, con el objetivo de engañar a quienes necesitaban comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o pagar el pico y placa solidario en la ciudad. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, esta estructura habría afectado a más de 294 víctimas entre 2022 y 2026.

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La modalidad usada por los delincuentes consistía en diseñar páginas muy similares a las oficiales, donde captaban información personal y datos financieros de los ciudadanos. El expediente relata que los seis integrantes de la red cumplían roles bien definidos: Brayan Alexander Morales, señalado como líder, coordinaba las acciones; Cristian Camilo Del Castillo Zabala y Diego Andrés Sánchez Ortiz diseñaban y administraban los sitios fraudulentos; Deisy Carolina Ballén Carvajal contactaba a las víctimas por teléfono; y Solangy Jineth Rodríguez Avendaño junto a Natalie Dayana Enciso Correa brindaban soporte técnico y manejaban recursos financieros. Parte de la estrategia incluía posicionar estos sitios en los primeros resultados de búsqueda en internet, valiéndose de motores de búsqueda y campañas en redes sociales. La Fiscalía también estableció que participaron en la creación de sitios web similares en el exterior, aunque sin mayores precisiones.

En acciones conjuntas, la Policía Nacional capturó a los seis señalados en Bogotá, Fusagasugá y Soacha, tras lo cual fueron procesados por concierto para delinquir y suplantación de sitios web para obtener datos personales. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos que les fueron imputados por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos.

La Secretaría de Movilidad ha reiterado las recomendaciones para no caer en estas trampas. Señala la importancia de revisar cuidadosamente las direcciones web, pues aunque los portales pueden lucir idénticos, pueden contener mínimas diferencias, como cambios en una letra, adición o eliminación de caracteres, y utilización de dominios no oficiales. El dominio institucional para trámites en Bogotá es “.gov.co”, y toda gestión debe hacerse directamente en www.movilidadbogota.gov.co o a través de los enlaces disponibles en ese portal. Así mismo, advierte no confiar en páginas a las que se llega desde anuncios, enlaces reenviados por terceros o mensajes de redes sociales. La Secretaría no cuenta con intermediarios ni tramitadores terceros para el pico y placa solidario, por lo que todo trámite y pago debe realizarse dentro del portal oficial.

¿Cómo identificar un sitio web falso de la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

La forma más efectiva de identificar un sitio falso es verificar que la dirección web pertenezca al dominio oficial “.gov.co”. Se recomienda desconfiar de páginas con nombres similares al original pero con diferencias sutiles, así como aquellas promovidas en anuncios publicitarios, redes sociales o remitidas por terceros. Revisar el dominio y la ortografía de la dirección es clave para evitar caer en fraudes.

¿Qué pasos seguir para hacer el trámite de pico y placa solidario de forma segura en Bogotá?

Para realizar el trámite correctamente, usted debe ingresar únicamente a www.movilidadbogota.gov.co, seleccionar el banner de pico y placa solidario, verificar que sea dirigido a la página oficial y no a sitios sospechosos, proceder con el paso a paso indicado y efectuar el pago solo a través de los mecanismos autorizados en ese portal. Nunca debe realizar transferencias fuera de la página oficial ni entregar datos personales en enlaces dudosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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