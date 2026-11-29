Por: Portal Bogotá

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De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), está programada una serie de cortes de agua en barrios de Bogotá y el municipio de Soacha durante la semana del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2026. El objetivo principal de estas labores es ejecutar trabajos de mantenimiento en las redes de agua potable y obras complementarias que buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio tanto en la ciudad como en los municipios cercanos. Dicha suspensión temporal del suministro es necesaria para evitar daños mayores en las tuberías y accesorios, además de permitir empates de redes, instalación de válvulas, taponamientos y reparación de daños existentes.

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La información oficial detalla que los cortes empezarán el lunes 30 de noviembre en la localidad de Usaquén, con más de 40 barrios involucrados, donde las labores iniciarán a las 9:00 p. m. y se prolongarán por 7 horas debido a un mantenimiento correctivo. También se reporta corte en el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, desde las 12:00 a. m. por 24 horas debido a una reparación en la red.

El martes 1 de diciembre, barrios de Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Fontibón, Bosa y Kennedy afrontarán cortes programados desde horas de la mañana y en diversos rangos de duración entre 12 y 27 horas, según el tipo de intervención requerida, como mantenimiento preventivo, empates de redes o cierre por terceros.

El miércoles 2 de diciembre se verán afectados barrios en Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar, con interrupciones que pueden extenderse hasta por 27 horas. Estas jornadas facilitarán la instalación de nuevos accesorios, empates de redes y otros trabajos que buscan modernizar la infraestructura existente.

Para el jueves 3 de diciembre, la lista de barrios alcanza zonas de Usaquén, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Suba y nuevamente sectores en Soacha y Ciudad Bolívar. Entre las razones figuran desde el cambio de hidrantes y válvulas hasta la instalación de macromedidores, dispositivos que permiten medir el consumo de agua en amplias zonas de la ciudad.

La EAAB recomienda a los usuarios tomar precauciones, como llenar los tanques de reserva antes de la hora del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer uso racional del recurso, priorizando labores esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Durante los periodos de suspensión, el servicio de agua por carrotanques se priorizará para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración pública, solicitudes que pueden hacerse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2026?

Las localidades afectadas por los cortes de agua durante esa semana incluyen Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Fontibón, Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Suba y Ciudad Bolívar. Los barrios específicos fueron detallados por la EAAB y la Alcaldía de Bogotá conforme a los trabajos programados para cada zona, con duraciones variables y justificación asociada al tipo de mantenimiento o reparación requerido.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para enfrentar los cortes de agua programados en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aconseja llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y mantener un uso racional del recurso. Se dará prioridad de carrotanques a hospitales y centros de alta afluencia de público, y los usuarios pueden solicitar este apoyo mediante la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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