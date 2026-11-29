Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá mantiene su enfoque decidido en combatir el hurto y proteger la seguridad de sus habitantes. En un reciente operativo, la policía logró la captura de cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana, señalados de haber cometido un asalto violento contra un conductor de transporte por plataforma digital. De acuerdo con la información suministrada por Bogotá.gov.co, los hechos se presentaron luego de que la víctima, un hombre de 28 años, recibiera una solicitud de servicio y recogiera a los cuatro individuos en la calle 85.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el trayecto y antes de llegar a la intersección de la transversal 88 con calle 157, los pasajeros intimidaron al conductor utilizando un arma de fuego. No solo lo sometieron con violencia física, golpeándolo y amordazándolo, sino que también lo despojaron de su vehículo y le exigieron las claves de sus cuentas bancarias. Posteriormente, los asaltantes lo obligaron a descender del carro y huyeron con el automotor.

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Barrios Unidos, apoyada por el sistema GPS instalado en el vehículo, fue clave en la localización y recuperación del automóvil en la carrera 24 con calle 80. Según lo reportado, al notar la presencia de las autoridades, el conductor del vehículo robado intentó evadir el control policial, pero perdió el dominio y chocó contra los separadores viales, lo que facilitó la captura de los cuatro sospechosos.

Durante la operación, la policía incautó además un arma de fuego y cuatro celulares, elementos que quedaron, junto con los detenidos, a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la fuente, los capturados deberán responder por presuntos delitos de secuestro, hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El proceso evidencia la determinación de las autoridades en el enfrentamiento directo contra conductas delictivas, invitando a la ciudadanía a contribuir de manera activa mediante denuncias a la Línea de Emergencias 123, recurso fundamental en la lucha diaria por una Bogotá cada vez más segura.

¿Cómo funciona el plan candado de la Policía en Bogotá para recuperar vehículos robados?

El plan candado consiste en un despliegue coordinado de patrullas policiales que establecen diferentes puntos de control en las vías, especialmente tras conocer la ubicación aproximada de un vehículo robado, usualmente gracias a sistemas de rastreo como el GPS. Según Bogotá.gov.co, este mecanismo fue decisivo para interceptar el automóvil sustraído y capturar a los implicados tras la frustrada huida.

¿Qué delitos enfrentan los capturados por el asalto al conductor de plataforma en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial citada por Bogotá.gov.co, los cuatro hombres capturados deberán responder por presuntos delitos que incluyen secuestro, hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos ellos tipificados en la legislación colombiana y sujetos a investigaciones por la Fiscalía General de la Nación.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.