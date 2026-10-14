Por: CENET

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Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), manifestó su respaldo a las decisiones que el Gobierno nacional ha asumido para afrontar el fenómeno de El Niño 2026-2027. La dirigente gremial hizo un llamado a que Colombia tome decisiones oportunas para asegurar el suministro de energía eléctrica durante los ciclos de sequía, señalando que la coordinación entre autoridades, empresas y ciudadanos es fundamental.

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De acuerdo con sus afirmaciones publicadas en X, Gutiérrez resaltó que el ahorro de energía es una acción concreta disponible para cualquier ciudadano y forma parte esencial de la seguridad energética, aunque aclaró que no es la solución integral al desafío. La presidenta de Acolgen insistió en que, si bien la reducción del consumo de electricidad ayuda, se requiere una respuesta estructurada que involucre acciones y decisiones institucionales, especialmente ante la disminución de lluvias y la menor disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica.

En su pronunciamiento, Gutiérrez recordó que la entidad había advertido riesgos de abastecimiento frente al anterior gobierno. Criticó que problemas estructurales del sistema no fueron resueltos y resaltó que algunas decisiones políticas generaron incertidumbre regulatoria y financiera. Esto, según dijo, llevó a que el sistema eléctrico ahora enfrente estrechos márgenes de maniobra, retrasos en proyectos críticos y una creciente necesidad de respaldo energético.

La presidenta de Acolgen subrayó que el fenómeno de El Niño no es un escenario desconocido y que el país debe pasar de los anuncios a la acción para garantizar la energía de los colombianos. Destacó iniciativas del Ejecutivo como el Plan Energía YA y el fortalecimiento de la provisión de combustibles para centrales térmicas, reconociendo la función de estas últimas como respaldo inmediato cuando la energía hídrica escasea. Además, señaló la importancia de una operación que combine tecnologías, asegurando flexibilidad ante la variabilidad climática.

La gestión responsable de los embalses, la provisión continua de combustibles a las térmicas y la promoción sistemática del ahorro energético fueron identificadas por Gutiérrez como prioridades ineludibles para el sector. Insistió en que la seguridad energética también depende del comportamiento de los consumidores y respaldó la campaña nacional que promueve el uso racional de la electricidad.

En el plano operativo y financiero, la presidenta de Acolgen llamó a solucionar los compromisos en la cadena de pagos, agilizar la entrada de nuevos proyectos y mantener la estabilidad regulatoria. Según Gutiérrez, retrasos en iniciativas de generación y transmisión limitan la capacidad de maniobra y aumentan los riesgos en contextos de baja hidrología.

Finalmente, el gremio se comprometió a trabajar de la mano con el Gobierno para evitar eventuales racionamientos y asegurar el abastecimiento eléctrico indispensable para el país, en especial de cara a los retos que traerá el fenómeno de El Niño 2026-2027.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las prioridades de Acolgen para enfrentar el fenómeno de El Niño en 2026-2027?

Acolgen considera fundamentales la administración eficiente de embalses, garantizar la disponibilidad de combustibles para plantas térmicas y fomentar el ahorro de energía. Estas acciones buscan mitigar el impacto de la disminución de agua en generación hidroeléctrica y asegurar el suministro eléctrico durante la sequía. Asimismo, el gremio enfatiza la importancia de acelerar nuevos proyectos y preservar la estabilidad normativa y financiera del sector.

¿Por qué es clave el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño, según Acolgen?

El ahorro de energía es esencial porque permite reducir la demanda en momentos críticos, especialmente cuando la generación hidroeléctrica se ve limitada por la poca disponibilidad de agua. Acolgen sostiene que la participación ciudadana complementa las medidas institucionales y es indispensable para mantener la seguridad energética y evitar eventuales restricciones o racionamientos en el suministro eléctrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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