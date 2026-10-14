Por: CENET

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Davivienda Group S.A. informó al mercado que el 13 de octubre de 2026 se suscribió un importante contrato que marca un hito en la estructura de sus operaciones financieras. En esta fecha, la compañía formalizó un acuerdo que permitirá transferir al Banco Davivienda S.A. todos los activos, pasivos y contratos vinculados al negocio financiero y bancario de Banco DAVIbank S.A. Esta decisión fue adoptada tras la autorización de las juntas directivas de ambas entidades, formalizándose mediante un “Contrato de Cesión Parcial de Activos y Contratos”, en el que DAVIbank S.A. figura como cedente y Banco Davivienda S.A. como cesionario. Así lo confirmó la misma empresa en la comunicación divulgada al mercado.

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De acuerdo con la información entregada por Davivienda Group S.A., la operación implica la transferencia completa de “todos los activos, pasivos y contratos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank” al Banco Davivienda. El valor neto estimado de los elementos incluidos en la cesión asciende a aproximadamente 2,18 billones de pesos, mientras que el monto total de activos que se incluyen en la transacción supera los 38,3 billones de pesos. Estos datos, extraídos directamente de la comunicación oficial emitida por el grupo financiero, reflejan la magnitud de la operación.

Según el documento conocido por el mercado, la integración de operaciones en Colombia se hará efectiva a partir del 1 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, los negocios que hoy desarrolla DAVIbank pasarán a formar parte de la estructura organizacional de Banco Davivienda S.A. El grupo indicó también que esta integración fortalece la capacidad de la entidad para desarrollar nuevos servicios financieros. En palabras de Davivienda Group S.A., “Davivienda aumenta sus capacidades para ofrecer servicios innovadores con un enfoque multilatino global” tras la integración.

Davivienda Group S.A. contextualizó la transacción como parte de un proceso de reorganización empresarial previamente anunciado. Esta consolidación integra las operaciones bancarias de DAVIbank en la plataforma de Davivienda en Colombia, lo que marca una reorganización relevante dentro de la compañía. Sin embargo, el comunicado no detalla modificaciones en la atención a clientes, productos o condiciones comerciales, por lo que no queda claro si los usuarios observarán cambios inmediatos tras la integración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la integración de DAVIbank en Davivienda para los clientes?

De acuerdo con la información entregada por Davivienda Group S.A., la integración de DAVIbank en la estructura de Banco Davivienda busca fortalecer los servicios y capacidades de la entidad. No obstante, el comunicado oficial no mencionó ajustes en la atención de clientes, productos o condiciones comerciales, por lo que hasta ahora no se conocen impactos directos sobre los usuarios.

¿En qué consiste un “Contrato de Cesión Parcial de Activos y Contratos”?

Según la comunicación de Davivienda Group S.A., un “Contrato de Cesión Parcial de Activos y Contratos” es aquel mediante el cual una entidad, en este caso DAVIbank S.A., transfiere parte de sus activos, pasivos y contratos a otra entidad, que en esta ocasión es Banco Davivienda S.A. Este proceso permite la integración y reorganización de los negocios financieros bajo una misma estructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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