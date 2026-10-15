A las alertas que emiten las entidades en Colombia se le sumó un llamado de atención delicado que pone en riesgo a millones de actores viales en el diario vivir.

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La cantidad de automóviles y motocicletas que transitan sin el seguro obligatorio vigente en el territorio colombiano sufrió un incremento desmedido a lo largo de la último década.

Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de registrar 5,3 millones de automotores sin la póliza activa a contabilizar 10,7 millones de unidades irregulares.

Este preocupante fenómeno ocurrió mientras el parque automotor nacional experimentó un crecimiento vertiginoso, pasando de 13 millones a 22,6 millones de vehículos en total, replicó Blu Radio.

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Los hallazgos provienen de un informe elaborado por la empresa de inteligencia de negocios Intempo, utilizando cifras del Registro Único Nacional de Tránsito.

La investigación evidenció que la tasa global de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito escaló del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026.

Asimismo, el estudio confirmó que este indicador de incumplimiento legal permaneció estancado entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años.

El renglón de los motociclistas representa la porción más crítica dentro de este problema de seguridad vial y sostenibilidad del sistema.

Aunque las motos constituyen el 64 % del parque automotor en Colombia, concentran el 78 % de los vehículos sin seguro, sumando 8,3 millones de unidades.

Un vehículo de dos ruedas posee el doble de probabilidad de entrar en mora con el seguro obligatorio en comparación con un automóvil particular.

La omisión en la compra de la póliza coincide de manera recurrente con la falta de la revisión técnico-mecánica requerida por las autoridades de tránsito.

De los 18,8 millones de automotores obligados a portar ambos documentos al día, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, carecen de los dos requisitos legales.

Por el contrario, 8 millones de vehículos, correspondientes al 42,6 %, mantienen actualizados tanto el seguro como el certificado de diagnóstico técnico.

Otros 936.000 automotores, cifra cercana al 5 % del total nacional, poseen únicamente uno de los dos documentos exigidos para la circulación.

El reporte identificó además 1,4 millones de unidades registradas en las plataformas oficiales que jamás han tramitado la adquisición del seguro ni la revisión.

El gerente general de Intempo, Santiago Caballero, explicó las dinámicas detrás del abandono progresivo de estos compromisos legales por parte de los conductores colombianos.

“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero sobre la conducta recurrente.

El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.

El estudio determinó que la primera cita para la inspección mecánica representa un punto crítico de quiebre en el cumplimiento del Seguro Obligatorio.

Durante los primeros años de vida útil del vehículo, el 89 % de los dueños renueva la póliza con constancia y oportunidad.

Sin embargo, al llegar la edad legal para efectuar la inspección en un centro de diagnóstico, la cobertura cae abruptamente al 46 %.

De los 4,3 millones de automotores que nunca ingresaron a un taller autorizado, 2,7 millones contaron con seguro cuando eran totalmente nuevos.

Para los próximos años existe un reto apremiante, dado que 3,9 millones de vehículos jóvenes están próximos a cumplir la antigüedad requerida para la inspección.

Entre los conductores que deciden renovar el seguro obligatorio, el reporte detectó que transcurren en promedio 52 días entre el vencimiento y la reconexión.

Esta brecha temporal evidencia que poseer el documento en ciertos meses del año no garantiza una cobertura continua frente a posibles accidentes de tránsito.

En el transporte público, la tasa de evasión del seguro se ubica en un 23,6 %, frente al 47,8 % registrado por los vehículos particulares.

Esta marcada diferencia responde directamente a la implementación de controles empresariales estrictos, tarjetas de operación vigentes y una supervisión permanente de las flotas.

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