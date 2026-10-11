Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué fue escenario de una nueva caravana de seguridad que se desplegó el sábado 10 de octubre, enfocada en reforzar los controles de tránsito y la protección ciudadana. La actividad, liderada por Johana Aranda, alcaldesa de la ciudad, y ejecutada en articulación con la Policía Metropolitana, permitió que las autoridades recorrieran diversos sectores críticos de la capital tolimense. Según datos oficiales de la Administración Municipal, la jornada concluyó con la imposición de 39 comparendos y la inmovilización de 26 vehículos por diferentes infracciones a la normatividad vigente.

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Durante el operativo se intervinieron zonas como Las Américas, Arboleda Campestre, Los Tunjos, Milagro de Dios, La Samaria y la glorieta de Mirolindo, en las comunas 6, 8 y 9. De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, estas áreas se seleccionaron para fortalecer la vigilancia del cumplimiento de las normas en el interior de los barrios y responder ante situaciones que vulneran la convivencia y la seguridad ciudadana.

Dentro de las irregularidades detectadas se destacaron varias conductas consideradas de alto riesgo en las vías. Entre ellas, la circulación sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conocido por sus siglas como SOAT, la ausencia de la revisión técnico-mecánica vigente y la realización de modificaciones ilegales en los automotores, como la instalación de exostos (tubos de escape) ruidosos. Según la Administración Municipal, estas acciones no solo representan infracciones de tránsito, sino que además elevan el riesgo de siniestros y afectan negativamente a motociclistas, conductores, peatones y demás actores viales.

Al respecto, Camilo Martínez, secretario de Movilidad, enfatizó en declaraciones citadas por la Alcaldía: "No vamos a permitir que las vías de Ibagué se conviertan en espacios sin ley. Quien incumpla las normas de tránsito tendrá que responder ante las autoridades. Estamos en las calles para ejercer control, hacer cumplir la ley y proteger la vida de los ciudadanos". Por lo tanto, la Administración Municipal afirmó que los controles se mantendrán y se intensificarán en varios sectores, con el objetivo de consolidar la seguridad vial y promover una cultura de respeto por las normas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias de circular sin SOAT o revisión técnico-mecánica vigente en Ibagué?

Las autoridades de Ibagué señalaron que circular sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) o sin la revisión técnico-mecánica vigente constituye una infracción que aumenta el riesgo de accidentes y afecta la seguridad vial. Los conductores que incurren en estas conductas pueden enfrentar comparendos y la inmovilización de sus vehículos, según lo evidenciado en el operativo liderado por la Alcaldía y la Policía Metropolitana.

¿Qué significa modificar un vehículo instalando exostos ruidosos según las normas de tránsito de Ibagué?

Modificar un vehículo instalando exostos ruidosos implica alterar el sistema de escape del automotor para producir más ruido del permitido por la normatividad. Según lo informado por la Administración Municipal, estas modificaciones incumplen las normas de tránsito y suponen una conducta sancionable durante los controles viales, debido a que afectan la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos que transitan en el interior de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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