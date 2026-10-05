Por: EL PILON SA

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La instalación de cámaras de fotomultas en la vía que conecta los municipios de El Copey y Bosconia ha generado controversia esta semana. Según informaron varios medios de comunicación, estos dispositivos entrarán en funcionamiento próximamente para vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad y otros requisitos vehiculares en una de las rutas más transitadas de la región. Sin embargo, el alcalde de El Copey, Assad Raish, manifestó su rotundo rechazo a la iniciativa en un video difundido públicamente, argumentando que no se han cumplido procedimientos clave de información y socialización con las autoridades locales y la comunidad.

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El sistema de fotodetección prevé la instalación de vallas informativas y el establecimiento de un límite de velocidad máximo de 90 kilómetros por hora para carros y camionetas y de 80 kilómetros por hora para camiones. Según reportes, la cámara principal estará en el trayecto El Copey-Bosconia, considerado un corredor fundamental para quienes se desplazan diariamente por motivos laborales. Un segundo dispositivo estará entre el corregimiento de Caracolicito y el puente del río Ariguaní, en la vía hacía el departamento del Magdalena.

Raish fue enfático al manifestar que “no permitiremos que instalen las cámaras sin socialización. Ni nos han socializado, ni nos han notificado”. El alcalde recordó que hace cinco meses se enteraron por medios de comunicación de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial había autorizado la instalación de cuatro sistemas de fotomultas en ese corredor. En su declaración, exigió la presencia de autoridades departamentales, específicamente del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, para explicar el alcance de la medida y presentar los permisos otorgados por la concesionaria Yuma.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial avaló estos sistemas en abril, con la finalidad de controlar el exceso de velocidad—una de las principales causas de accidentes en ese sector—y detectar automóviles sin SOAT vigente ni revisión técnico-mecánica. No obstante, el alcalde insistió en que ni en el momento de la autorización ni ahora, la comunidad ha recibido información clara. Raish también señaló que las autorizaciones para estos dispositivos se expidieron durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con EL PILÓN, la secretaria de Tránsito del Cesar, Diana Daza, anunció que, a partir de este martes, comenzarán actividades para socializar la medida con la comunidad y atender las inquietudes surgidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se instalarán cámaras de fotomultas en la vía entre El Copey y Bosconia?

Las cámaras de fotomultas en la vía entre El Copey y Bosconia buscan principalmente controlar el exceso de velocidad y garantizar que los vehículos cumplan con requisitos legales, como tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y la revisión técnico-mecánica al día. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el objetivo es mitigar la siniestralidad en este corredor de alto tránsito.

¿Cuál es la causa de la oposición del alcalde de El Copey a las fotomultas?

El principal motivo de la oposición del alcalde Assad Raish es la ausencia de socialización y diálogo previos con la comunidad y las autoridades locales. Según lo declarado por el mandatario y recogido por medios y por EL PILÓN, la instalación de estos equipos se ha dado sin que existan procesos de información y concertación, lo que ha generado molestia tanto en la administración como en los distintos gremios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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