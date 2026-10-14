Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es un documento que deben tener vigente los propietarios de vehículos que circulan en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, la compra de esta póliza por internet se ha convertido en un escenario de riesgo para los ciudadanos, debido a la existencia de páginas web, perfiles en redes sociales y otros canales digitales que suplantan a las aseguradoras y comercializan seguros de manera fraudulenta.

(Lea también: ¿Se puede comprar el Soat o un seguro todo riesgo en el Salón del Automóvil de Bogotá? Esto se sabe)

Ante esta situación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a varias entidades del Estado implementar medidas coordinadas para prevenir, identificar y combatir las estafas relacionadas con la adquisición del Soat por medios digitales.

Lee También

Entre las principales disposiciones del fallo se encuentra la instrucción al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que convoque y lidere una mesa interinstitucional. Su propósito será diseñar y poner en marcha una estrategia nacional que articule las acciones de prevención, detección y respuesta frente a este tipo de fraude.

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) deberá adoptar, en un plazo de seis meses, un protocolo de cooperación que permita identificar, reportar y gestionar sitios web, perfiles en redes sociales, aplicaciones y otros canales tecnológicos utilizados para vender fraudulentamente el seguro obligatorio.

¿Por qué se ordenaron nuevas medidas contra las estafas del Soat?

La decisión judicial se produjo en el marco de una demanda contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el MinTIC, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa —a través de la Policía Nacional— y la Superintendencia Financiera.

(Recomendado: Soat tendría transformación importante en la tarifa: Proyecto cambiaría cobro del seguro)

El demandante cuestionó la falta de acciones efectivas para prevenir las estafas cometidas mediante páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros medios digitales utilizados para adquirir el Soat.

Aunque algunas entidades habían adelantado campañas de prevención y actividades de supervisión, el tribunal señaló que no se acreditó la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que garantizara condiciones seguras para comprar la póliza por internet.

La corporación también tuvo en cuenta que el Soat es un seguro de adquisición obligatoria para los propietarios de vehículos, por lo que la ciudadanía necesita contar con mecanismos confiables para realizar la compra y verificar la autenticidad del documento.

Superfinanciera deberá establecer medidas para las aseguradoras

Otra de las órdenes está dirigida a la Superintendencia Financiera de Colombia, que tendrá un plazo de seis meses para organizar un plan orientado a que las aseguradoras ofrezcan canales digitales seguros para comercializar el Soat.

Esta entidad también deberá impulsar mecanismos que permitan detectar posibles fraudes y reducir los riesgos que enfrentan los ciudadanos al adquirir la póliza por internet.

La medida busca fortalecer las condiciones de seguridad en los procesos de comercialización digital y facilitar que los compradores puedan distinguir entre los canales autorizados y aquellos utilizados para cometer estafas.

Fiscalía y Policía deberán reforzar la lucha contra el fraude

El fallo también contempla acciones para las autoridades encargadas de investigar y combatir estos delitos. La Fiscalía General de la Nación deberá fortalecer sus estrategias de investigación frente a las conductas delictivas asociadas con la comercialización fraudulenta del Soat.

A su vez, la Policía Nacional tendrá que intensificar las labores de identificación y desmonte de páginas web, canales y otros medios utilizados para ofrecer pólizas falsas. Estas actividades se desarrollarán a través del Centro Cibernético Policial.

Finalmente, el Ministerio de Transporte deberá reforzar los mecanismos que permiten a los ciudadanos consultar, de manera rápida y gratuita, la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.