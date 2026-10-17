Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Secretaría de Movilidad de Ibagué decidió reforzar sus acciones para combatir una problemática que afecta a gran parte de la ciudadanía: el ruido excesivo generado por motocicletas con exostos modificados. De acuerdo con lo anunciado por Camilo Martínez, secretario de Movilidad, la entidad intensificará los operativos de control en diferentes puntos de la ciudad, especialmente durante la noche, con el propósito de identificar y sancionar a quienes alteran los sistemas de escape de sus vehículos, lo que se traduce en altos niveles de ruido que afectan la tranquilidad de los habitantes.

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Durante uno de los recientes controles, Martínez intervino a un motociclista que, según lo señalado en la información, no solo circulaba con el exosto modificado, sino que también lo hacía sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), sin la revisión técnico-mecánica vigente y con la placa del vehículo oculta. Esta acción permitió visibilizar una realidad: además del ruido, estas motocicletas suelen estar involucradas en otras infracciones que comprometen la seguridad vial.

“Estos son el tipo de motocicletas que están dañando la tranquilidad de los ibaguereños”, afirmó Martínez durante el procedimiento, según lo relatado en el video publicado por la Secretaría de Movilidad. La decisión de fortalecer los controles responde, en parte, a las constantes quejas de la ciudadanía, quienes han manifestado su inconformidad por el impacto del ruido que producen estos vehículos en su día a día, especialmente en horas nocturnas.

Las autoridades municipales enfatizaron que estos controles no solo tendrán como objetivo sancionar la alteración de sistemas de escape, sino también garantizar que todos los conductores porten los documentos obligatorios y que las placas de identificación de los vehículos sean plenamente visibles. El propósito es claro: mejorar la convivencia y reducir los factores que ponen en riesgo la seguridad en las vías de Ibagué. Con estas acciones, la Secretaría de Movilidad apuesta por generar entornos más tranquilos y seguros para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría de Movilidad de Ibagué realiza operativos contra motos con exostos modificados?

La Secretaría de Movilidad realiza estos operativos con el objetivo de disminuir el ruido excesivo en la ciudad y atender las constantes quejas de los ciudadanos. Adicionalmente, busca identificar otras infracciones relacionadas con la falta de documentos obligatorios y la invisibilidad de las placas, acciones que afectan la seguridad y la convivencia en las vías.

¿Qué documentos verifica la Secretaría de Movilidad durante los operativos en Ibagué?

Durante los controles, la Secretaría de Movilidad verifica que los conductores porten el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica y que la placa del vehículo sea visible. Estos requisitos son fundamentales para la legal circulación y la seguridad vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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