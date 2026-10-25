Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Juan David Gurrute Luna enfrenta un proceso judicial tras ser señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de reclutamiento ilícito. La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Cauca y respaldada por la Policía Nacional, indica que el hombre habría contactado a menores de edad por medio de redes sociales. De acuerdo con lo relatado por el ente investigador y recogido por El Espectador, Gurrute Luna se habría aprovechado de la difícil situación económica de dos adolescentes, de 14 y 17 años, para convencerlos de unirse al frente Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, a cambio de dinero, lujos y armas.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información oficial, las promesas de Gurrute Luna incluían entregar hasta 2 millones de pesos colombianos a los jóvenes por su integración a la estructura armada. La situación salió a la luz el 18 de octubre, cuando ambos adolescentes abordaron un bus intermunicipal en Pitalito, Huila, con destino al departamento del Cauca. El movimiento fue detectado gracias a que familiares de uno de los menores alertaron a las autoridades tras recibir información sobre la entrega de los adolescentes a una organización criminal. Así, la Policía Nacional localizó el bus y realizó la verificación de los pasajeros, encontrando a Gurrute Luna junto a los dos menores sin que él pudiera acreditar algún parentesco o vínculo legal con ellos.

Las víctimas lo identificaron de inmediato como la persona que los había contactado y que compró los boletos de viaje, lo que llevó a la captura de Gurrute Luna en el lugar. Tras la intervención policial, los adolescentes quedaron bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para asegurar la protección de sus derechos y garantizar su bienestar. Por su parte, la Fiscalía procedió a imputar el delito de reclutamiento ilícito a Gurrute Luna, quien no aceptó el cargo. Finalmente, un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué se trata el delito de reclutamiento ilícito según la Fiscalía en Colombia?

El delito de reclutamiento ilícito, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consiste en captar, trasladar o utilizar a personas menores de edad para involucrarlas en actividades delictivas, especialmente en grupos armados ilegales. Este tipo de conducta, como fue imputado a Juan David Gurrute Luna, implica aprovechar vulnerabilidades socioeconómicas para persuadir a menores de unirse a organizaciones criminales, lo cual está expresamente prohibido por la legislación colombiana y busca garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué medidas tomó la autoridad al detectar el traslado de menores al Cauca?

Tras la alerta de los familiares, la Policía Nacional localizó el bus intermunicipal en el que viajaban los dos adolescentes junto a Juan David Gurrute Luna. Al verificar los pasajeros, los uniformados confirmaron la presencia del acusado con los menores sin justificación válida, procediendo a capturarlo. Posteriormente, los jóvenes fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de restablecer sus derechos, mientras la Fiscalía avanzó en la investigación judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.