Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Dos personas fueron encontradas sin vida el domingo 25 de octubre en el sector conocido como Batatas, zona rural del municipio de Ataco, en un tramo de la vía que conduce al corregimiento de Santiago Pérez. Este trágico hecho, que ha generado conmoción en la región, se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades, ya que hasta el momento no se conocen versiones oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios.

Sigue a PULZO en Discover

Un elemento que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores fue el hallazgo de un panfleto amenazante localizado junto a los cuerpos. El mensaje escrito decía literalmente: “Por colaboración a la Segunda Marquetalia”, lo que según el informe preliminar sugeriría que las víctimas fueron señaladas de mantener algún tipo de vínculo con dicha estructura armada ilegal. Este detalle abre un complejo panorama respecto a las motivaciones detrás del doble crimen, ya que la violencia asociada a grupos armados ilegales ha sido un factor recurrente en varias regiones del país, aunque en este caso, todavía no existe confirmación oficial sobre la autoría o responsabilidad de la Segunda Marquetalia en estos hechos.

De acuerdo con la información inicial difundida por las autoridades, las dos personas encontradas tendrían lazos familiares, posiblemente primos, pero esta relación aún no ha sido verificada de forma formal. Además, no se ha logrado establecer la identidad precisa de las víctimas ni el motivo exacto por el cual fueron atacadas, lo que agrava la incertidumbre y el dolor en la comunidad de Batatas y zonas aledañas. De momento, tampoco se conoce quiénes serían los responsables materiales o intelectuales del homicidio múltiple.

La aparición del panfleto, además de aumentar la preocupación de los pobladores, plantea interrogantes sobre si este doble asesinato responde a una estrategia de intimidación y de control territorial por parte de alguna organización armada ilegal, o si se trata de un caso aislado con otras motivaciones. Sin embargo, como han advertido las propias autoridades, mientras no se verifique plenamente la información contenida en el mensaje y no se cuente con resultados avanzados en la investigación, no es posible atribuir el hecho a una estructura delincuencial específica ni afirmar que la supuesta colaboración con la Segunda Marquetalia sea la verdadera causa. Se espera que en los próximos días se produzca un pronunciamiento oficial que esclarezca la identidad de las víctimas, los detalles exactos del suceso y permita determinar quiénes serían los responsables de este nuevo acto violento registrado en el sur del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el doble homicidio en Batatas, Ataco, el 25 de octubre?

Hasta el momento, lo confirmado es que dos personas fueron halladas sin vida en una vía rural de Batatas, en el municipio de Ataco. Las autoridades no han establecido aún las circunstancias exactas ni la identidad de los responsables. Un panfleto con amenazas relacionadas con la Segunda Marquetalia fue encontrado en el lugar, lo que está siendo objeto de investigación para determinar si existe conexión con algún grupo armado ilegal.

¿Cuál es la posible relación entre el panfleto hallado y la Segunda Marquetalia?

El panfleto hallado junto a los cuerpos hacía referencia a una supuesta colaboración de las víctimas con la Segunda Marquetalia, una estructura armada ilegal. No obstante, según las autoridades, todavía no existe evidencia suficiente para confirmar un vínculo real ni responsabilizar de forma directa a dicho grupo armado del doble homicidio, por lo que la investigación sigue abierta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.