El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, denunció a través de sus plataformas oficiales una grave red de irregularidades administrativas, contractuales y presupuestales detectada dentro de la Regional Córdoba del Sena.

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El mandatario nacional advirtió que una visita técnica de verificación institucional dejó al descubierto anomalías por miles de millones de pesos mediante pliegos presuntamente direccionados para beneficiar a contratistas recurrentes en ese departamento caribeño.

De acuerdo con el pronunciamiento del jefe de Estado, la inspección técnica constató ausencia sistemática de estudios previos de mercado, fraccionamiento indebido de convenios y autorizaciones negligentes de supervisores para pagar servicios jamás ejecutados.

Entre los hallazgos preliminares más alarmantes sobresale un acuerdo enfocado en bienestar institucional por un valor de 933 millones de pesos, donde “se entregaron refrigerios en mal estado, incluso a niños”.

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El mandatario puntualizó que en ese mismo convenio las autoridades cancelaron facturas al 100 % del presupuesto pactado a pesar de que decenas de personas convocadas no asistieron a los talleres programados.

Asimismo, la auditoría gubernamental documentó serias inconsistencias en otro proceso contractual del Sena tasado en 765 millones de pesos, donde se registraron entregas tardías, suministros incompletos y remesas de medicamentos próximos a expirar sin sanciones comerciales.

El gobernante evidenció fallas similares en el suministro de tiquetes aéreos, esquemas de alimentación y brigadas médicas, mientras la adquisición de computadores y herramientas pedagógicas indispensables para la formación de los aprendices permanece totalmente estancada.

Frente a la gravedad de los hechos, De La Espriella enfatizó que “esto es apenas la punta del iceberg”, advirtiendo que los datos corresponden exclusivamente a la fase inicial de una auditoría exhaustiva.

El presidente anunció que en los próximos días publicará el informe definitivo sobre infraestructura, vinculación docente y ejecución financiera, para radicar las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y órganos de control.

El mandatario advirtió que las investigaciones rastrearán posibles nexos entre funcionarios de la seccional y dirigentes políticos tradicionales del departamento de Córdoba, enfatizando con firmeza que “aquí no habrá intocables ni protegidos”.

De igual manera, el mandatario ratificó que “el Sena no es el botín de los políticos, ni de los contratistas, ni de los funcionarios corruptos”, reiterando que defenderá el patrimonio educativo público.

Finalmente, el mandatario ordenó extender estas revisiones minuciosas a todas las regionales de Colombia para evitar casos de corrupción, concluyendo enfáticamente que “se acabó la fiesta con la plata del Sena” y que aplicará sanciones estrictas, “caiga quien caiga”.

¿Cuántas sedes del Sena hay en Colombia?

El Servicio Nacional de Aprendizaje articula una robusta infraestructura formativa compuesta por 33 direcciones regionales y 118 centros de formación profesional distribuidos estratégicamente a lo largo de todo el territorio nacional.

Esta distribución geográfica garantiza cobertura presencial efectiva en los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, permitiendo capacitar a millones de aprendices en múltiples áreas del conocimiento técnico y agropecuario.

La estructura misional agrupa sus centros en cinco macrorregiones que facilitan la administración de recursos: la región Andina, la región Caribe, la región Pacífica, la región Amazónica y la región de la Orinoquía.

La zona Andina concentra el mayor volumen de infraestructura con complejos educativos especializados en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira e Ibagué, donde operan modernos laboratorios para industrias de servicios, finanzas y tecnología.

Por su parte, la zona Caribe impulsa la actividad portuaria y turística mediante sedes localizadas en ciudades principales como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Riohacha para responder a las dinámicas marítimas.

En el litoral Pacífico, los complejos situados en Cali, Buenaventura, Pasto y Quibdó fortalecen habilidades productivas, aprovechando la riqueza natural y estimulando la competitividad económica de las comunidades afrodescendientes e indígenas locales.

Asimismo, la extensa presencia en la Amazonía y los Llanos Orientales responde a planes formativos adaptados al cuidado ambiental, la agroecología, la ganadería sostenible y el desarrollo de emprendimientos rurales comunitarios.

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