Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El colegio INEM Manuel Murillo Toro reunirá en ExpoINEM 2026 una amplia muestra de sus modalidades técnicas, proyectos escolares y presentaciones culturales, una iniciativa que tendrá lugar el jueves 29 de octubre en el Panóptico de Ibagué. Esta feria, cuya programación irá de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se dirige a estudiantes, egresados, familias y todos los ciudadanos interesados en explorar la oferta educativa de una institución que hoy cuenta con 53 años de experiencia, de acuerdo con la información difundida por el propio colegio.

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Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer diversas áreas formativas, entre las que se destacan Sistemas, Metalmecánica, Maderas, Construcciones, Humanidades, Ciencias Naturales y Financiera. En cada una de estas se presentarán proyectos elaborados por los estudiantes, permitiendo así una aproximación directa a los procesos de aprendizaje e innovación que caracterizan la vida escolar del INEM Manuel Murillo Toro. Además, los visitantes disfrutarán de exhibiciones y muestras en campos tan variados como el deporte, la música, el arte y la cultura, consolidando la feria como un espacio integrador y diverso.

La actividad también ofrecerá información relevante sobre los servicios de extensión que el colegio brinda a la comunidad. Entre ellos se incluyen la orientación escolar, la atención odontológica y los diferentes convenios con otras instituciones, lo que refleja el compromiso de la institución con el bienestar integral de sus estudiantes. De igual forma, ExpoINEM 2026 expondrá las oportunidades de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que colabora en la formación técnica y la preparación de los jóvenes hacia el mundo laboral.

Con el lema “53 años formando talentos, creando oportunidades”, esta feria tiene como objetivo mostrar de manera transparente cómo se desarrollan los procesos educativos en el INEM y cuáles son las diversas opciones de formación que se abren a niños, niñas y jóvenes. Así, ExpoINEM 2026 se presenta como una oportunidad para acercar aún más a la comunidad ibaguereña a las propuestas educativas y a los proyectos que dinamizan la vida estudiantil en una institución con trayectoria destacada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la ExpoINEM 2026?

La ExpoINEM 2026 se llevará a cabo el jueves 29 de octubre en el Panóptico de Ibagué, con actividades programadas de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, según informó el INEM Manuel Murillo Toro.

¿Qué actividades y áreas estarán presentes en la ExpoINEM 2026?

Durante ExpoINEM 2026, los asistentes podrán conocer proyectos de estudiantes en áreas como Sistemas, Metalmecánica, Maderas, Construcciones, Humanidades, Ciencias Naturales y Financiera, y disfrutar de muestras deportivas, musicales, artísticas y culturales, además de obtener información sobre servicios de extensión y convenios educativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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