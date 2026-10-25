Por: VALORA ANALITIK

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Varias son las disposiciones jurídicas que explican cuál es la prioridad en el orden de los apellidos paterno y materno en Colombia, dependiendo de diversas circunstancias.

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En el país, una persona puede llevar como primer apellido el de su madre y como segundo el de su padre, una normativa que cambió hace algunos años.

La eliminación de la prioridad del apellido paterno quedó establecida con la Ley 2129 de 2021, la cual eliminó la regla que durante años otorgaba la preferencia al padre.

Un análisis del bufete Integrity Legal da cuenta de que los padres pueden acordar libremente cuál de sus apellidos irá primero.

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En caso de que no exista acuerdo al momento del registro, el orden se define mediante sorteo, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo que se debe tener en cuenta del apellido paterno en Colombia

“La situación cambia cuando la paternidad se declara posteriormente mediante una decisión judicial. Si los padres no llegan a un acuerdo, la ley establece que debe ir primero el apellido de quien reconoció primero al hijo y después el del otro progenitor”, explica la firma.

Esto quiere decir que, si una madre registró inicialmente a su hijo y años después un juez declara la paternidad de un hombre, esto no significa automáticamente que el apellido paterno deba pasar al primer lugar.

La sentencia STC12233-2026 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural recordó que el cambio de apellido no puede analizarse únicamente desde la filiación, sino también desde el derecho a la identidad y el interés superior del niño, niña o adolescente.

“El apellido no es simplemente un dato en un documento. Hace parte de la identidad y de la historia de cada persona. Por eso, cuando se trata de un menor, el juez debe analizar qué impacto real tendría cambiar el apellido con el que ha crecido y con el que se reconoce dentro de su entorno”, explica el abogado Jimmy Jiménez, especialista en derecho de familia del bufete Integrity Legal.

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