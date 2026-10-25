Por: Portal Bogotá

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Un evento cultural que pone el foco en la inclusión y la accesibilidad tendrá lugar en Bogotá. La Secretaría Distrital de Cultura, recreación y Deporte (SDCRD), en colaboración con Maloka Bogotá, ha organizado una jornada de la quinta edición del Festival de Cine We Cam Fest. Según la información disponible en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, esta actividad está dedicada a dar visibilidad a historias sobre la discapacidad y aportar nuevas perspectivas para acercarse al lenguaje audiovisual. La proyección de cortometrajes se llevará a cabo el martes 27 de octubre de 2026, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., en la Sala Digital de Maloka, ubicada en la carrera 68D # 24A - 51. Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente, ya que la entrada es libre, pero el acceso está condicionado al registro.

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Uno de los pilares de esta jornada es la accesibilidad. De acuerdo con la información proporcionada por la SDCRD, la programación incluirá herramientas como subtítulos descriptivos, interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y audiodescripción. Esto permite que personas con necesidades diversas de comunicación y percepción puedan disfrutar plenamente de los contenidos audiovisuales presentados. El valor de estos recursos radica en eliminar barreras, fomentando así que el cine y la cultura sean espacios verdaderamente inclusivos para toda la ciudadanía.

El Festival de Cine We Cam Fest propone, a través de la experiencia audiovisual, una invitación a explorar las realidades y vivencias de las personas con discapacidad. Esta edición busca, además de mostrar cortometrajes, estimular la reflexión sobre la diversidad humana y abrir un diálogo en torno a las maneras en que diferentes públicos pueden acceder a la cultura. Según la convocatoria, la actividad no solamente se concentra en la proyección, sino que invita a descubrir y conversar sobre el papel fundamental de la accesibilidad en los espacios culturales actuales. Adicionalmente, se recuerda que debido al aforo limitado, es obligatorio el registro previo.

Maloka Bogotá se suma como un referente de espacios interactivos y educativos, acogiendo este tipo de eventos que integran ciencia, cultura y aprendizaje. La programación ofrece así una oportunidad para acercarse, junto a familia y amigos, a historias distintas y formas alternativas de percibir la vida cotidiana a través del cine.

¿Qué recursos de accesibilidad ofrece el Festival de Cine We Cam Fest en Maloka?

La jornada del Festival de Cine We Cam Fest en Maloka contempla la utilización de subtítulos descriptivos, interpretación en Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción. Estas herramientas están orientadas a eliminar barreras de comunicación, facilitando que personas con distintas necesidades sensoriales puedan acceder y disfrutar plenamente de los contenidos audiovisuales.

¿Cómo inscribirse para asistir al Festival de Cine We Cam Fest en Bogotá?

Para participar en la jornada del Festival de Cine We Cam Fest, quien esté interesado debe realizar una inscripción previa a través del enlace proporcionado en la convocatoria oficial. El evento es gratuito, pero cuenta con aforo limitado, por lo que el registro asegura el acceso. Esto garantiza que se pueda asistir en las condiciones de comodidad y seguridad establecidas por los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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